Allanaron la vivienda donde se vio por última vez a Manolo Álvarez tras desaparición de Natalia Ojeda y su hija

La Fiscalía General del Estado allanó la casa, ubicada en Salcedo, donde fue visto por última vez Manolo Álvarez, persona con quien estuvo Natalia Elizabeth Ojeda Rosales y su hija Sabina Álvarez Ojeda, antes de no saber de su paradero. Esta vivienda pertenece al padre de Manolo, donde habrían estado con las víctimas hasta el 4 de enero. El pasado 2 de enero, fecha de la desaparición, se las vio por última ocasión en el norte de Quito.

“En el marco de la investigación de la desaparición de Natalia Ojeda y su hija, Fiscalía allanó –en Salcedo– la vivienda del padre de Manolo A., pareja y padre, respectivamente. El resultado de la pericia de luminol fue negativo”, indicó la institución encargada de la invetigación.

De acuerdo a versiones recabadas por Fiscalía, Natalia y su hija fueron vistas por última vez con Álvarez. Según un testimonio reciente, el ultimo lugar sería cercano al Redondel del Ciclista en Quito.

Antecedentes de violencia en la relación entre Natalia Ojeda y Manolo Álvarez. Imagen: Cortesía

Hermano de Natalia reveló lo que se encontró antes de este allanamiento en la casa

“Estuvo con nosotros reunida el pasado 25 de diciembre en Navidad y el 31 de diciembre es la última vez que conversé con ella. Por mi papi supe que ella se había ido de paseo, con este señor Manolo Álvarez, su expareja, porque ya estaban separados, un año y medio aproximadamente, la misma edad de la niña”, indicó Andrés Ojeda hermano de Natalia a Metro Ecuador.

De igual manera contó: “ya no estaban juntos, vivía con mi papi y con mi otra hermana por el sector de Selva Alegre y Las Casas. El día 6 y 7 de enero no supimos nada de ella. Mi papi se comunica con el padre de este señor, Homero Álvarez, quien le dice que el día cuatro se levantó a la madrugada y ya no les encontró en la casa de él ubicada en Salcedo”.