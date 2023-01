No se sabe del paradero de la expareja de Natalia Ojeda, una madrugada se fue de la casa de su padre

Han pasado 18 días sin saber del paradero de Natalia Ojeda y su pequeña hija Sabina de año y medio. Lo último que se supo de ellas fue que el 31 de diciembre la joven tuvo contacto con su expareja y viajaron con el hombre a Salcedo en Cotopaxi, aparentemente estaban de “paseo”.

Fueron vistas por última vez el dos de enero de 2023 en el norte de Quito. De acuerdo a su hermano, en una entrevista con este medio, se conoce que su último paradero habría sido por el Redondel del Ciclista. De acuerdo a Ojeda tampoco saben del paradero de Manolo Álvarez, lo último que se supo de él fue que salió de la casa de su padre en Salcedo el cuatro de enero.

Natalia Ojeda/Oficina de su expareja (Fiscalía)

“Estuvo con nosotros reunida el pasado 25 de diciembre en Navidad y el 31 de diciembre es la última vez que conversé con ella. Por mi papi supe que ella se había ido de paseo, con este señor Manolo Álvarez, su expareja, porque ya estaban separados, un año y medio aproximadamente, la misma edad de la niña”, indicó Andrés Ojeda hermano de Natalia a Metro Ecuador.

Tras perder el contacto con ella se comenzó con el tema judicial y las denuncias por desaparición. Se conoce que Natalia trabajaba en el Consejo de la Judicatura y vivía con su padre y una hermana.

La Fiscalía informó que en las investigaciones para localizar a Natalia Ojeda y a su hija, la Unidad de Personas Desaparecidas allanó la oficina de Manolo Álvarez, la prueba de luminol realizada dio un resultado negativo.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en el marco de la investigación para localizar a Natalia Ojeda y a su hija, la Unidad de Personas Desaparecidas de #FiscalíaEc allanó la oficina de Manolo A., pareja y padre, respectivamente. La prueba de luminol practicada dio resultado negativo. pic.twitter.com/aHz4wxtEoI — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 20, 2023

“Ya no estaban juntos, vivía con mi papi y con mi otra hermana por el sector de Las Casas. El día 6 y 7 de enero no supimos nada de ella. Mi papi se comunica con el padre de este señor, quien le dice que el día cuatro se levantó a la madrugada y ya no les encontró en la casa de él ubicada en Salcedo”.

El padre de Manolo indicó que encontró un celular, el chip y otras pertenencias en su casa. Del dispositivo se habría borrado toda la información, por lo que la familia no pudo tener contacto, ni saber nada.