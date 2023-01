“Tu vida corre peligro”: las advertencias que habría recibido Natalia Ojeda antes de su desaparición

Se cumplen 18 días de la desaparición de Natalia Elizabeth Ojeada Rosales y Sabina Álvarez Ojeda. El último paradero de la madre y la niña fue en el Norte de Quito. La última persona con la que se las vio fue Manolo Álvarez, padre de la menor. Hasta el momento se han recabado varias pericias y versiones para dar con la ubicación de las víctimas. Se conoce que su último paradero habría sido por el Redondel del Ciclista. De acuerdo a lo que contó a Metro Ecuador el hermano y tío de las víctimas, uno de los mensajes habría intentado advertir a Natalia que su vida y la de su hija corrían peligro.

“Apareció una tercera persona. Una señora preocupada me contacta y me dice que se ha comunicado con Manolo Álvarez el 31 de diciembre, porque se ha enterado de algunas cosas. Me dijo: ’Yo no sabía de la existencia de su hermana y de su hija, y me enteré otras cosas de Manolo’”, cuenta Andrés Ojeda, hermano de Natalia.

De igual manera, narra que esta persona le dijo a Manolo que se suicide, que se mate, y otras amenazas. A lo que él habría respondido: “no, aquí tiene que morir alguien”, y esta señora le preguntó: “pero, ¿quién va a ser? Acaso mi hija”, y Álvarez le dijo: “no, no te preocupes va a ser otras persona”.

Natalia Ojeda y su hija Sabina (Fiscalía General del Estado)

La mujer, según el hermano de Natalia, es funcionaria pública, y tenía un vínculo con Manolo Álvarez. “El señor tenía un montón de vidas”, aseguró Andrés Ojeda.

Sobre los mensajes

Una vez que pasó esta discusión, la mujer le cuenta al hermano de Natalia que Manolo Álvarez estaba “como loco”.

“Lo que ella dice es que ha estado intentando comunicarse con mi hermana y dejándole unos mensajes, diciéndole: ‘oye ándate, que tu vida corre peligro, Manuel está como loco’. Le ha estado llamando para decirle esto y le escribe también”, añadió el hermano y tío de las hoy desaparecidas.