La última vez que Natalia y Sabina pasaron junto a su familia antes de su desaparición

Natalia Elizabeth Ojeda Rosales y Sabina Álvarez Ojeda fueron vistas por última vez el pasado dos de enero en el Norte de Quito. De acuerdo con Fiscalía General del Estado (FGE), la última persona con la que se las vio fue Manolo Álvarez, padre de la menor. Hasta el momento se han recabado varias pericias y versiones para dar con la ubicación de las víctimas. Se conoce que su último paradero habría sido por el Redondel del Ciclista. Por otro lado, la madre y la niña pasaron junto a sus seres queridos, antes de la fecha en que no las volvieron a localizar.

“Estuvo con nosotros reunida el pasado 25 de diciembre en Navidad y el 31 de diciembre es la última vez que conversé con ella. Por mi papi supe que ella se había ido de paseo, con este señor Manolo Álvarez, su expareja, porque ya estaban separados, un año y medio aproximadamente, la misma edad de la niña”, indicó Andrés Ojeda hermano de Natalia a Metro Ecuador.

"Desapareció el pasado dos de enero en el Norte de Quito". Imagen: Fiscalía General del Estado

De igual manera contó: “ya no estaban juntos, vivía con mi papi y con mi otra hermana por el sector de Selva Alegre y Las Casas. El día 6 y 7 de enero no supimos nada de ella. Mi papi se comunica con el padre de este señor, Homero Álvarez, quien le dice que el día cuatro se levantó a la madrugada y ya no les encontró en la casa de él ubicada en Salcedo”.

"Hija de Natalia. Desapareció el pasado dos de enero en el Norte de Quito". Imagen: Fiscalía General del Estado.

Además, este señor aseguró que encontró un celular, el chip y otras pertenencias. Del dispositivo se habría borrado toda la información, por lo que la familia no pudo tener contacto, ni saber nada. Empezaron las preocupaciones y pusieron ya la denuncia el 9 de enero.

"La última vez que Natalia y Sabin estuvieron junto a su familia". Imagen: Cortesía.

“No supimos qué pasó y por qué no aparece y este señor Manolo, no se sabe nada de él, porque tampoco estaba en su casa y para esto ya apareció la ficha de desaparecidos”, finalizó Ojeda.