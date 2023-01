¿Quién es el presentador de Telemundo que puso en su lugar a Dora West?

Dora West se vio envuelta en una nueva polémica. La presentadora de En Contacto tuvo un roce por haber dado su opinión acerca de la nueva pareja Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg. A criterio de la ecuatoriana, no tiene tanto reconocimiento, por lo que la que debió anunciar sobre el noviazgo tenía que ser la reconocida actriz. Este comentario no le pareció a Carlos Adyan, quien no demoró en responderle, además de que fue lo que generó un intercambio de palabras. Sin embargo, este personaje la puso en su lugar y la discusión fue registrada mediante captura de pantalla. Por otro lado, ¿quién esta celebridad que tuvo un cruce con Dora?

Carlos Adyan es un reconocido presentador, reportero y conductor de televisión de Puerto Rico. Se ha desempeñado exitosamente en la cadena de televisión internacional Telemundo.

Ha estado al frente de programas como “En Casa con Telemundo”, “Un nuevo día”, “¿Qué pasa Miami?”, entre otros que han logrado que su nombre se coloque en lo alto del mundo del espectáculo internacional.

Nació el 31 de diciembre de 1995 en San Juan, Puerto Rico. En 2021 ingresó al mundo de la pantalla chica y se posicionó como el rostro millenial de Telemundo.

Además, Adyan es gran amigo de Alejandra Jaramillo, hace unos meses visitó Ecuador y estuvo en el matinal de Ecuavisa.

Sobre la pelea con Dora

La opinión de Dora, sobre Oldenburg, no fue tan bien recibida ni interpretada. Menos por el presentador Carlos Adyan quien le respondió a West a través de un comentario que dejó en una publicación del Instagram de @encontactoecuavisa.

“No hay que ser el más conocido para enamorarse de una estrella. Frede es un gran presentador”, fue el comentario que le publicó a la ecuatoriana.

Captura de pantalla (Instagram)

Sin embargo, la ecuatoriana no quedó callada y respondió:

“Mi querido Carlos Adyan jamás puse en tela de duda que sea ‘buen o mal’ presentador. Tampoco que no mereciera el amor de una estrella. El decir que no lo conocemos, ni las personas que estaban en el estudio ni yo, no significa insultarlo o minimizarlo. Solo expuse, como comentarista de mi programa, que habría preferido sea ella quien anunciara la relación. En fin, que reine el amor entre ellos”.