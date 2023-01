¡AbusaDora!: Presentador de Telemundo pone en su lugar a Dora West y ella ‘picada’ le responde

Un acalorado “toma y dame” se dio entre la presentadora de ‘En Contacto’; Dora West y el también animador pero de Telemundo; Carlos Adyan, se dio recientemente por un tema que está en boca de todos y que al final no le compete a ninguno de los dos.

HablaDora

En el segmento Farandugram, del matinal, se hablaba sobre la confirmación del noviazgo entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, el cual ya se sospechaba. Dora cuestionó entonces que haya sido el presentador venezolano quien haya sido el que anunciara esa relación y no la propia actriz colombiana.

Fue en el programa “Hoy Día” de Telemundo, con Adamari López, que confesó que son novios y están muy felices. Entonces están es en la etapa de conocerse bien.

A juicio de la presentadora ecuatoriana, Oldenburg no tiene tanto reconocimiento como Villalobos y por eso cree que ella debió ser quien confirmara la noticia. Incluso, consultó a los panelistas del segmento si es que conocían al venezolano.

Cayó mal su comentario

La opinión de Dora no fue tan bien recibida ni interpretada. Menos por el presentador Carlos Adyan quien le respondió a West a través de un comentario que dejó en una publicación del Instagram de @encontactoecuavisa, y que al momento fue eliminada. Pero nada que una captura de pantalla no pueda resolver.

Por completo, Adyan difiere del comentario de West y hasta defendió a Oldenburg. Esto fue lo que dijo para ponerla en su lugar.

“No hay que ser el más conocido para enamorarse de una estrella. Frede es un gran presentador”

Captura de pantalla (Instagram)

Se picó y respondió

Por su parte, Dora no dejó pasar este mensaje y dio una respuesta con la que dio a entender que se picó. Aunque trató de defenderse, ya lo hecho estaba. Entonces, en la misma publicación dejó su reacción:

“Mi querido Carlos Adyan jamás puse en tela de duda que sea ‘buen o mal’ presentador. Tampoco que no mereciera el amor de una estrella. El decir que no lo conocemos, ni las personas que estaban en el estudio ni yo, no significa insultarlo o minimizarlo. Solo expuse, como comentarista de mi programa, que habría preferido sea ella quien anunciara la relación. En fin, que reine el amor entre ellos”.

Captura de pantalla

Justamente Adyan, que es gran amigo de Alejandra Jaramillo, hace unos meses visitó Ecuador y estuvo en el matinal de Ecuavisa.

Tal parece que a Dora no le gustó que los usuarios le hayan comentado de forma negativa a sus expresiones porque hasta finalizó con un ”vaya cantidad de comentarios” y un emoji triste.

Pero Aydan, ante la ola de reacciones de los internautas trató de ayudarla un poco. Entonces la mencionó con elogios: “Usted es una grande. No dudo que fue un mal entendido”.