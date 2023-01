¿Por qué en la oficina y domicilio de la expareja de Natalia Ojeda practicaron pruebas de luminol?

Un resultado negativo fue lo que arrojó la prueba de luminol practicada en el domicilio de Manolo A., expareja de Natalia Ojeda y padre de Sanina A. La madre de 31 años y su hija de uno y medio se fueron -supuestamente- “de paseo” con ese hombre a Salcedo, Cotopaxi, hace más de 15 días y hasta ahora no se sabe nada ellas y menos de él.

La misma prueba de luminol fue practicada en el domicilio de Manolo A., situado al norte de Quito, durante un allanamiento. Aunque también arrojó negativo, se encontraron documentos que en el membrete se lee “Función Judicial”.

Para este tipo de pruebas rocían luminol, una sustancia que tiene un brillo azul o verde, para la búsqueda y localización de manchas de sangre. Cuando se aplica uniformemente sobre un área, el agente oxidante lo activa y provoca que las salpicaduras de sangre y otras formas de evidencia incriminatoria brillen en azul.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en el marco de la investigación para localizar a Natalia Ojeda y a su hija, la Unidad de Personas Desaparecidas de #FiscalíaEc allanó la oficina de Manolo A., pareja y padre, respectivamente. La prueba de luminol practicada dio resultado negativo. pic.twitter.com/aHz4wxtEoI — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 20, 2023

¿Por qué buscan rastros de sangre?

Algo en específico se busca en el caso de la desaparición de Natalia Ojeda y su hija Sabina A. Se han recabado varias pericias y versiones para dar con la ubicación de ambas y ahora también de Manolo A. Si además de ello están buscando algún rastro de sangre ¿Entonces existe un antecedente? La propia familia de la chica ha dado a conocer en entrevistas que ella sufría violencia psicológica, por lo que se había separado hace más de un año del hombre.

Se espera que los investigadores del caso puedan recuperar la información del celular de Natalia; obviamente serviría como prueba. El padre de Manolo A. encontró en su casa-ubicada en Salcedo- el celular de la chica, un chip y sus pertenencias. Pero lo que contenía el dispositivo fue eliminado. Así lo reveló a METRO ECUADOR Andrés Ojeda, hermano de la chica.

El hallazgo del celular fue la madrugada del 4 de enero de 2023. Días antes, el 31 de enero de 2022 Natalia y Sabina se fueron “de paseo” a Salcedo con Manolo A. Fue el encuentro que tuvieron después de estar separados. Pero de acuerdo a lo recabado, su último paradero habría sido por el Redondel del Ciclista y el cartel que difundió Fiscalía señala que fueron vistas el 2 de enero de 2023 en las calles Selva Alegre y Las Casas (Quito).

“El 6 y 7 de enero no supimos nada de ella. Mi papi se comunicó con el padre de este señor Manolo Álvarez, quien le dice que el día cuatro se levantó a la madrugada y ya no les encontró en la casa de él ubicada en Salcedo”, dijo el hermano de Natalia.

Manolo A. ahora también se encuentra desaparecido. Si no lo estuviese ya se lo hubiera visto en alguno de los dos allanamientos en su casa y oficina. Ó al menos declarara a la prensa ante la preocupación de su hija. Aunque si ello hiciera no tendría mucho que ver, porque no olvidemos que Germán Cáceres fue quien puso la denuncia de la desaparición de María Bernal después de haberla asesinado.

“No supimos qué pasó y por qué no aparece y éste señor. No se sabe nada de él, porque tampoco estaba en su casa y para esto ya apareció la ficha de desaparecidos”, agregó el hermano de Natalia.

El 9 de enero, la familia de Natalia introdujo la denuncia de desaparición de ella y su pequeña. El día 8 de enero, la joven tenía que regresar a trabajar ya que se desempeña como funcionaria del Consejo de la Judicatura.

La última vez que Natalia y Sabina compartieron con sus familiares fue en Navidad. “Estuvo con nosotros reunida el pasado 25 de diciembre y el 31 fue la última vez que conversé con ella. Por mi papi supe que ella se había ido de paseo, con este señor Manolo Álvarez porque ya estaban separados”.

Natalia, al separarse de Manolo, se fue a vivir con su padre y otra hermana en el sector de Selva Alegre y Las Casas. Su familia la espera con Sabina y han emprendido una fuerte campaña para dar con su paradero. Justamente hoy a las 17:00 se realizará un plantón en el Palacio de Gobierno, Centro Histórico, para exigir a las autoridades que las encuentren sanas y salvas.