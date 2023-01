¡Sin pelos en la lengua! El “es que” no justifica el proceder de Germán Cáceres; Gisella Bayona se pronuncia

A pocos días de cumplirse cuatro meses del hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal en el cerro Casitagua (23 de septiembre del 2022), norte de Quito, aún existen vacíos sobre el proceder de Germán Cáceres y cuáles fueron los otros involucrados en este brutal femicidio.

Pese a que el asesino de la madre de familia y abogado confesó el haber perpetrado el crimen solo, aún existen personas que saltan en su defensa e incluso han tachado que el principal culpable fue el consumo indebido de alcohol. No obstante, esta “justificación” no cae para nada bien; mujeres, colectivos, periodistas han hecho eco.

La presentadora de noticias Gisella Bayona se limitó a menos de dos minutos para descartar que una actitud desenfrenada por el consumo de alcohol es matar a una mujer. Hizo un llamado a que la justicia aplicada contra hombres sea igual de “inquebrantable” contra el género femenino que tiene cifras alarmantes de femicidio en Ecuador.

Pronunciamiento

“Cuando digo que he tenido en mi vida actitudes desenfrenadas por haberme tomado unas copas de más me refiero tal vez a que baile hasta muy abajo o grite hasta muy arriba. Pero jamás, jamás me referiría a matar a mi pareja porque me tome más vino del que debía”.

“Es que un femicidio como el de María Belén Bernal no es un simple ‘se me fue la mano con el alcohol’. Sino un acto de violencia por relaciones de poder. Deberíamos entonces preguntarnos: ¿Por qué cada 28 horas se suma un nuevo femicidio a la cuenta de nuestro país?”

“No, no, no. Porque la respuesta es muy compleja. Pero siempre es exactamente la misma: violencia y abuso sistemático de un entorno de relaciones de poder. Saben que, tal vez preferirían que enviemos a la Asamblea Nacional con una reforma con un inciso donde se justifique plenamente y sea aceptable en la ley el deshacerse de nosotras”.

“Es que era histérica, es que era muy celosa, es que sabes que me cansé de ella. Ojalá los ‘es qué' pesarán tanto en el cuerpo del hombre como pesan tanto sobre el cuerpo de una mujer”, finalizó Bayona.

Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2022, se registraron en Ecuador 272 muertes violentas por razones de género, de las cuales son: 107 femicidios/feminicidios íntimo, familiar, sexual o de otra índole, 8 transfeminicidios y 157 feminicidios por delincuencia organizada. Cada 28h 04min ocurre un feminicidio en el país.