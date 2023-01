“Le da la libertad a la novia de Germán Cáceres”: el elemento clave que ayudó a la cadete Joselyn Sánchez

La Fiscalía General del Estado (FGE) convocó a una audiencia para revocar la medida de prisión preventiva para la cadete Joselyn Sánchez. La exaspirante a Policía Nacional fue detenida el pasado 16 de septiembre por haber estado en el edificio (’Castillo de Grayskull’) donde se perpetro el femicidio de María Belén Bernal el 11 de septiembre. Fue procesa por presunta participación en el crimen. Sin embargo, y tras estar detenida por poco más de tres meses, este miércoles 18 de enero recuperará la libertad. Sin embargo, esto no se determinaría por las investigaciones realizadas por las autoridades, sino por un elemento clave que apareció en una de las pertenencias de la víctima.

“La ciudadanía tiene que saber por qué le quitan las medidas cuatelares. No es por una investigación de la policía. No es por una investigación de la Fiscalía o porque se ha probado que ella no tuvo responsabilidad en el femicidio”, indicó Elizabeth Otavalo, madre de Bernal a Metro Ecuador.

También aseguró que gracias a los audios encontrados en el teléfono de María Belén, donde está registrado el momento del asesinato de la abogada de 34 años, es lo que ayudaría a la cadete Sánchez a recuperar su libertad.

“Allí se pudo encontrar que Joselyn no pudo participación en el femicidio. (...) El teléfono de mi hija se abrió, no porque la Fiscalía lo hizo o la Policía lo hizo, se abrió porque nosotros ayudamos. El teléfono de la esposa de Germán Cáceres le da la libertad a la novia (Joselyn Sánchez)”, finalizó la madre de Bernal.

Expandir Reproducción automática 1 de 6 "Cadete Joselyn Sánchez seguirá siendo aspirante a la Escuela Superior de la Policía"./ captura de pantalla de Youtube/ Twitter

¿Qué había en el celular de María Belén Bernal?

La defensa de la madre de María Belén indicó que en en el dispositivo existen audios que evidencian el asesinato perpetrado por Germán Cáceres el pasado 11 de septiembre.

En los sonidos se escucharía la discusión que hubo entre él y Bernal, como también el momento del asesinato.

También se encontró una serie de llamadas perdidas que María Belén le hizo al exteniente antes de llegar a la institución, donde tenía que cumplir con el turno de guardia. Sin embargo, Cáceres estaba en estado etílico y venía de una reunión social que tuvo con varios cadetes.