Elecciones 2023: Las ‘joyitas’ que marcaron el debate de los candidatos a alcalde de Quito

Los 12 candidatos para la alcaldía de Quito participaron en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Sus nombres se volvieron en tendencia. Así que mostremos algunas ‘joyitas’ que marcaron esta jornada y las propuestas de los candidatos.

[ “¿Qué opción nos queda a los ciudadanos?”: Gisella Bayona y su reacción a los debates previos de las elecciones 2023 ]

El debate giró en cuatro temáticas: seguridad ciudadana, economía y vialidad, medioambiente y administración local. Aunque no faltaron las indirectas bien directas por lo que la moderadora tuvo que llamar la atención en varias ocasiones para que se rijan a las preguntas.

“Mi hijo está en casa, no está prófugo”

Yunda aprovechó la participación de Omar Cevallos que debía hacer a Patricio Alarcón, PSC-MIOS, aclaró que en Geinco estaba como gerente el “hijo” de Omar Cevallos.

A lo que él respondió “es una bajeza del candidato Yunda referirse a mi hijo. Él trabajó en Geinco antes de que tú seas alcalde y yo concejal. No le han pagado de los últimos meses, no le liquidan, pero lo más importante, mi hijo está en la casa, no está prófugo”.

Omar Cevallos, candidato a la alcaldía de la capital, dijo que a diferencia de Yunda, él no tiene a su hijo prófugo. ¿Golpe duro o bien merecido? pic.twitter.com/yTySpf6xmW — La Posta (@LaPosta_Ecu) January 16, 2023

“Ni choros ni chumados”

Jessica Jaramillo empezó su intervención presentándose como “la mujer que lideró la salida de Jorge Yunda de la alcaldía por choro, no por cholo”. También dijo que entiende la política para cambiar las condiciones de los ciudadanos. “Es indispensable que hoy jubilemos a los políticos corruptos, por eso ni choros, ni chumados”, dijo mostrando una camiseta con la última frase.

'Ni choros ni chumados. Quito sin grilletes'.



El mensaje de la candidata Jessica Jaramillo en #EcuadorDebate2023



El show rebasa a las escasas propuestas en el evento organizado por el @cnegobec pic.twitter.com/wA40vDIETs — Periodismo en buseta (@relicheandres) January 16, 2023

“Quito se yhunde y está yundido”

La candidata Luz Elena Coloma dijo que “Quito está abandonado y necesita un cambio urgente para salir adelante (...) No permitiremos que Quito yhunda.” A lo que Yunda respondió “Qué pena señora Coloma que usted se burle de mi apellido, Yunda. Para su información Quito está “yundido” hacer rato parece que no ha revisado las encuestas. La gente en la calle me dice “ayúndanos” de las señoras que están 20 años y no han hecho nada. Yo en 9 meses hice más que usted”.

💬 "Qué pena señora Coloma que usted se burle de mi apellido", expresa Jorge Yunda en la segunda parte del debate rumbo a la Alcaldía de #Quito. 🔥

🗳#Elecciones2023 https://t.co/M1AXrO8J2A pic.twitter.com/KAd89lNIuu — Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 16, 2023

Incluso Gissela Bayona, moderadora, tras el debate se pronunció en redes. ”Una enseñanza: de qué sirve un comité de debates para elaborar las preguntas cuando los candidatos solo se enfocan en ataques y propaganda política. ¿Qué opción nos queda a los ciudadanos?”

Terminamos las sesiones de debates en estas #Elecciones2023Ec. Una enseñanza: de qué sirve un comité de debates para elaborar las preguntas cuando los candidatos solo se enfocan en ataques y propaganda política. ¿Qué opción nos queda a los ciudadanos? #EcuadorDebate2023 pic.twitter.com/mg6exdfrTV — Gisella Bayona (@gisella_bayona) January 16, 2023

Candidatos a la alcaldía de Quito

Andrés Páez, Partido Sociedad Patriótica: “La defensa de Quito implica la defensa de la familia (…). Hay que combatir ese Código Penal que es muestra de la barbarie”.

“La defensa de Quito implica la defensa de la familia (…). Hay que combatir ese Código Penal que es muestra de la barbarie”. Natasha Rojas, Unidad Popular: “Si los transportistas no nos tratan bien, regresaré a la tarifa de 0.25 centavos”.

“Si los transportistas no nos tratan bien, regresaré a la tarifa de 0.25 centavos”. Pabel Muñoz, Revolución Ciudadana: “Vamos a dotarle a la Policía de la capacidad operativa que hoy no tiene”.

“Vamos a dotarle a la Policía de la capacidad operativa que hoy no tiene”. Jessica Jaramillo, Movimiento Ciudadano Independiente Todos: “Vamos a crear la defensoría de víctimas, fortalecer los centros de equidad y justicia rescatar a los jóvenes de bandas con fines perversos”.

“Vamos a crear la defensoría de víctimas, fortalecer los centros de equidad y justicia rescatar a los jóvenes de bandas con fines perversos”. Patricio Alarcón, Partido Social Cristiano: “Necesitamos un sistema de control para verificar que las construcciones estén bien hechas y eso se debe hacer con el sector privado”.

“Necesitamos un sistema de control para verificar que las construcciones estén bien hechas y eso se debe hacer con el sector privado”. Luz Elena Coloma, CREO: “Usaremos la tecnología para prevenir el delito, vigilar y controlar los espacios más riesgosos en el proyecto del dron no te escapas ladrón”.

“Usaremos la tecnología para prevenir el delito, vigilar y controlar los espacios más riesgosos en el proyecto del dron no te escapas ladrón”. Jorge Yunda, Pachakutik: “El Municipio tiene la responsabilidad de coordinar con las autoridades nacionales, proveer de motos, de vehículos, el helicóptero, hay que construir UPCs, iluminar los espacios públicos”.

“El Municipio tiene la responsabilidad de coordinar con las autoridades nacionales, proveer de motos, de vehículos, el helicóptero, hay que construir UPCs, iluminar los espacios públicos”. Luisa Maldonado, Avanza: “Necesitamos conectar hacia Carcelén, Carapungo y Calderón; planteo la construcción de un aero-riel”.

“Necesitamos conectar hacia Carcelén, Carapungo y Calderón; planteo la construcción de un aero-riel”. Pedro Freile, Partido Socialista Ecuatoriano: “El plan que estamos planteando pasa por la cohesión social, aplica la tecnología y define los enemigos que tenemos en territorio para combatir con inteligencia la delincuencia y el crimen organizado”.

“El plan que estamos planteando pasa por la cohesión social, aplica la tecnología y define los enemigos que tenemos en territorio para combatir con inteligencia la delincuencia y el crimen organizado”. Omar Cevallos, Centro Democrático: “Reactivaremos el turismo. No más paralizaciones en el Centro Histórico. El cierre de la Plaza Grande afecta al betunero y a la tienda del sector”.

“Reactivaremos el turismo. No más paralizaciones en el Centro Histórico. El cierre de la Plaza Grande afecta al betunero y a la tienda del sector”. María José Carrión, Movimiento Amigo: “Nuestro plan Bukele para Quito es un plan que viene con asesoría estratégica”.

“Nuestro plan Bukele para Quito es un plan que viene con asesoría estratégica”. Pablo Ponce, Izquierda Democrática: “El Metro de Quito debe ser la columna vertebral de la movilidad. Necesitamos obras complementarias”.

(Para revisar su visión de ciudad, da clic en la cruz colocada en cada candidato)