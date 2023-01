El punto de giro que involucraría a la Policía Nacional en el femicidio de María Belén Bernal

“¿Qué pasó?”, es la constante incógnita que tiene Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, respecto al femicidio de su hija perpetrado por el exuniformado, Germán Cáceres, el pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enriquez Gallo”. La instrucción fiscal culminó este domingo 15 de enero y a pesar de que el autor directo del crimen confesó que fue quien le quitó la vida a la abogada de 34 años, quedan varios cabos sueltos sin resolver. Sobretodo, respecto al hallazgo del cuerpo de la víctima el pasado 21 de noviembre.

“Recordemos que el 20 de septiembre, yo fui a hablar con el bloque de búsqueda de la Policía Nacional. Me dijeron: ‘mañana a las 7h00 de la mañana empezaremos la búsqueda en el cerro Casitagua’. Entonces, porque fue la policía a la madrugada, sin que haya Fiscalía, sin que haya veedores, sin que estén los familiares de la víctima. ¿Por qué fueron solos? Son incógnitas que me las tienen que dar en el fraude procesal”, indicó Otavalo a Metro Ecuador.

Asimismo, agregó: “Hay algo muy particular. Cuando yo le vi a mi hija y le sacaron de ese hueco donde estaba enterrada, mi hija no apestaba, no estaba en descomposición, por lo tanto, que no me vengan a engañar, que estuvo los 10 días ahí”.

Los cabos sueltos

De acuerdo a la madre de María Belén Bernal, existen varios factores que no son resueltos y están relacionados al femicidio de su hija. Sin embargo, son varias la dudas que le surgen a Elizabeth.

“Quién fue la persona que acabó. Dudo que Germán Cáceres le haya llevado solo desde el ‘Castillo de Grayskull’ hasta el Casitagua. Por qué aparece el teléfono de mi hija días después debajo de las gradas”, finalizó.