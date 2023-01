Cadete Joselyn Sánchez cambió cuatro veces su versión sobre el femicidio de María Belén Bernal: ¿por qué lo hizo si era “inocente”?

El pasado jueves 12 de enero, Germán Cáceres dio su versión sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. El exuniformado aseguró que fue el autor directo en el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Además, por parte de la defensa de Elizabeth Otavalo se aseguró que, de acuerdo al testimonio, no habría cómplices en el crimen. En este contexto, el pasado miércoles 11 de enero, la Fiscalía General del Estado publicó que se daría una audiencia para la revocatoria de prisión preventiva para la cadete Joselyn Sánchez. Sin embargo, la supuesta involucrada cambió cuatro veces la versión sobre lo sucedido.

“Si bien este proceso está cubierto de reserva, porque no termina la fase investigativa, me podré referir en términos generales y no al contenido explícito de la versión de Cáceres. En esa medida, lo que si le debo asegurar es que el señor aseveró que la forma en cómo se cometió este femicidio, él lo hizo de forma individual”, indicó el abogado Jean Paul Egred, defensa de la cadete a Metro Ecuador.

Asimismo, señaló: “Jamás habló de la participación de un tercero y, por supuesto, se deja a un lado la teoría inicial de que Joselyn Sánchez habría colaborado con él”.

¿Por qué la cadete Sánchez cambio cuatro veces su versión?

De acuerdo al Dr. Egred, adentro de cualquier investigación penal, la versiones que se rinden son libres y sin juramento. Incluso la persona, puede acogerse al silencio, puede decir mucho, poco y se puede modificar en el camino, no sería una infracción.

“Es bastane te común en nuestra legislación y por eso hubo varios cambios de versiones. En especial de Joselyn Sánchez, porque a ella le nació decir que dos oficiales de la Policía, le habrían presionado para rinda su primera versión, aunque es un hecho ya público”, indicó el jurista.