“A Germán Cáceres le dolía hablar sobre el asesinato de María Belén Bernal”, dijo abogada del teniente Alfonso C.

La abogada Gladys Terán, defensa del teniente Alfonso C., estuvo presente en la ampliación de versión de Germán Cáceres donde confesó que asesinó a su esposa María Belén Bernal y según su criterio había mucho dolor en sus palabras y que de hecho hasta se había quebrado en algún momento de la audiencia.

Así lo mencionó en una entrevista con Fausto Yépez de FM Mundo la noche del 12 de enero. Además, la letrada dijo que no cree que Cáceres tenga un perfil psicópata.

“Yo creería que no. Él no lo hizo con frialdad (dar su nueva versión), a él dolía hablar. No era un psicópata realmente, a él dolía hablar. Se le sentía en su voz, en su manera de expresarse, en sus gestos. Al menos yo vi, yo sentí que le dolía lo que estaba expresando a la justicia” — Abogada Gladys Terán

Así lo mencionó ya que ella estuvo presente en la Roca ya que defiende al teniente Alfonso C., uno de los tres procesados por el presunto delito de omisión en el caso María Belén Bernal.

El periodista Yépez le preguntó a la abogada si pudo ver su mirada y qué expresaba pero Terán indicó que no pudieron ver nada porque la fiscal dispuso que todos los presentes estén de espaldas a él para que no haya especie de intimidación. “Vimos su rostro de lado, pero no pude ver la mirada de frente”, indicó confirmando que tampoco pudieron hacerle preguntas porque al final se acogió al derecho al silencio, sentenció Gladys Terán.

"Lo que Elizabeth Otavalo le quiere preguntar a Germán Cáceres".

El periodista ahondó más en los detalles y le preguntó si en algún momento Cáceres lloró. La abogada con un suspiro dijo que sí. ““Yo le sentí que sí le dolía lo que había hecho. No es que lo decía como un psicópata sino yo sentía que le dolía, como una especie de arrepentimiento pero lo que hizo está hecho y tiene que responder por lo que” finalizó la jurista.

¿Qué pasará con el teniente Alfonso C luego de la versión de Cáceres?

La defensa del teniente indicó que tras la confesión de Germán Cáceres su cliente estaría libre de culpa ya que el expolicía indicó que actuó solo bajo los efectos del alcohol.

Según la versión que dio el pasado 14 de septiembre, él habría escuchado una discusión entre Germán C. y su esposa. Incluso, él acudió a la habitación del principal sospechoso del crimen.