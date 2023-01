“No es el monstruo que le pintan en todo lado”: compañero de Germán Cáceres hizo un pedido en TikTok

Llegó el momento de conocer la verdad. Este jueves 12 de enero el principal implicado del femicidio de María Belén Bernal rendirá su versión; Germán Cáceres se pronunciará con abogados en su presencia dentro de La Roca a las 11:00.

De cara este hecho que pondrá la primera piedra para esclarecer totalmente el asesinato de la madre de familia, existen posturas en redes sociales donde existen personas que piden no tildar de monstruo al expolicía.

Germán Cáceres Los aspectos que podría tener el teniente prófugo.

El usuario de TikTok, Juan Carlos Miranda, confirmó que fue compañero de Germán Cáceres e hizo un pronunciamiento pidiendo justicia para todas las partes pero instó no tildar como un “monstruo” a este exservidor de la institución.

“Germán Cáceres, fue mi compañero no mi amigo. Pero si puedo dar fe de que no es el monstruo del que hoy por hoy le pintan en todo lado. Que pudo o cometió un delito tendrá que esclarecerse”.

“Pero no lancemos tanto odio, tanto rencor contra una persona tiene familia, tiene madre. Esa familia, esa madre sufre. Por qué no levantamos el mismo clamor, la misma fuerza contra asesinos seriales, contra personas que violan a sus propios hijos, propios familiares”.

“¿Por qué no levantamos fuerza contra políticos que se han robado tanto, que han hecho tanto daño a nuestro país? Por qué ahora utilizar, usar una figura como la de Germán Cáceres incluso para fines políticos, para candidaturas y muchas otras cosas más”.

“El que este libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces seamos más empáticos, seamos más humanos”.

“No estoy a favor de Germán Cáceres, no estoy pidiendo que se lo ponga en libertad. Estoy en una posición muy firme en donde no se debe juzgar a una persona sin conocer todos los hechos que sucedieron en aquel lugar. Que no me sumo al clamor de la gente en que Cáceres sea puesto en la hoguera sin conocer toda la verdad”.

“Cómo esperamos que se conozca toda la verdad cuando Cáceres está en una cárcel de poca seguridad y no quisiera que, en 3,4, 5 días Cáceres aparezca en un titular que se “suicidó” por haber ocultado o por tratar de tapar a otros implicados o responsables en aquel femicidio. Pido justicia, justicia para todos”, finalizó.