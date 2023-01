¿Lo quería vivo? El pedido del hijo de María Belén Bernal tras la captura de Germán Cáceres

Germán Cáceres se encuentra a órdenes de la justicia tras ser capturado el pasado viernes 30 de diciembre de 2022. El exagente de la Policía Nacional es el autor directo en el femicidio de María Belén Bernal, ocurrido el pasado 11 de septiembre. Respecto a la detención, un papel clave jugaría el hijo de la abogada de 34 años, según Elizabeth Otavalo.

“El pasado 30 de diciembre, estábamos con Isaac a las 19:30 de la noche y recibo una llamada del ministro del Interior, el señor Zapata y me dijo: ‘señora Elizabeth, misión cumplida, hemos capturado a Cáceres’. No sabía como reaccionar porque el hecho de que lo habían encontrado no me devuelve a mí María Belén”, indico Elizabeth Otavalo a Metro Ecuador.

De igual manera, añadió: “entonces yo me quedé impactada y quiene reacciona es Isaac. Él dijo: ‘pero que lo traigan con vida’. Y yo también ese momento, un niño de 13 años... Llegar a esa madurez, es bastante duro. Sin embargo, le digo al señor Zapata que por favor se precautele la vida de Germán Cáceres y que lo pongan en buen recaudo para que el señor diga la verdad”.

“Nunca me dieron detalles de la búsqueda”

Asimismo la madre de María Belén señaló que nunca recibió información oficial sobre la búsqueda que se estaba realizando para dar con Cáceres. Incluso, recuerda como en el mes de octubre recibió un informe incompleto sobre la búsqueda.

“Nunca me dieron información, nunca se reunieron conmigo para decirme estos son los bloques de búsqueda. Tuve un conservatorio con el comandante de la Policía, pero me decía las respuestas a secas: ‘señora Elizabeth solamente le digo que tenga paciencia, ya llegará’. Cuando le asesinan a una hija paciencia es lo que menos hay, lo que existe es dolor”, aseguró Otavalo.