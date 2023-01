El selfie y las otras fotografías que se tomó Germán Cáceres que ayudaron a dar con su paradero

Las autoridades ecuatorianas dieron a conocer la ruta que tomó Germán Cáceres desde que huyó del Ecuador, tras el femicidio de María Belén Bernal, el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía. En ese trayecto, el exteniente se tomó una selfie y fue retratado en el camino. Ahora ya está en la cárcel de máxima seguridad, ‘La Roca’, mientras dura su prisión preventiva.

Línea de tiempo desde la fuga hasta la captura de Germán Cáceres

Entonces dieron a conocer más detalles sobre la ruta de escape de Cáceres, así como las pistas que siguieron las autoridades para atraparlo. Dos días después del femicidio de Bernal y tras rendir su versión en Fiscalía huyó en su motocicleta hacia Colombia. Durante dos días condujo de forma ininterrumpida. Pero en Medellín se perdió su rastro, el 15 de septiembre.

Ese día, Cáceres fue visto por primera vez a la 10:21 en el Centro de Diagnóstico Automotor del Eje Cafetero, en Pereira. En cámaras de videovigilancia fue captado comprando un Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito (SOAT). No pudo hacerlo porque su moto no tenía placas.

Pero más tarde llegó en taxi a una Rapi Tienda, en Pereira y obtuvo el SOAT en un tercer intento. Quiso pagar con dólares y tarjeta. Como no se aceptaban esos medios de pago, canceló 700.000 pesos en efectivo.

Después fue captado ese 15 de septiembre, a las 17:12, entrando al túnel de Occidente a bordo de su motocicleta en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia. Estaba solo y sin mochila alguna.

Salió de Medellín y se fue hacia el norte de Colombia. Fue visto en San Jerónimo, Cañasgordas y Dabeiba. Ese es el último fue registrado en una cámara de seguridad al que tuvo acceso la Policía. Luego llegó a Barbosa, municipio antioqueño, el 16 de septiembre. Allí permaneció siete días. De ello hay como evidencia un selfie que se tomó junto a otro motociclista.

El 23 de septiembre de 2022, siguió su camino hacia el caribe colombiano. Entonces le tomaron una fotografía en la carretera cercana a Apartadó, otro municipio de Antioquia.

Esa noche habría llegado a Necoclí y recibió una llamada pero las autoridades no dicen con quién conversó. A partir de allí creían que iba hacia Panamá, Estados Unidos y Venezuela pero nada de ello se concretó. Se presume que sí quiso viajar a esos países pero no pudo burlar los controles migratorios al no tener documentos de identidad.

Capturado

El 30 de diciembre, Cáceres fue capturado en Palomino, La Guajira, al norte de Colombia. Trabajaba en un bar de bartender. Las autoridades migratorias lo expulsaron el martes y posteriormente fue trasladado a Quito bajo custodia de agentes de Interpol a bordo de un avión de la Policía colombiana.

Tras descender de la avioneta policial colombiana que lo trasladó de Bogotá a Quito, Cáceres caminó esposado hasta un edificio donde un agente ecuatoriano recibió el parte de las autoridades colombianas y recibió al imputado.

Esa misma noche fue llevado a la cárcel de máxima seguridad, ‘La Roca, donde deberá aguardar prisión preventiva y juicio que podría demorar unos ocho meses.

Rechazan empatía con Germán Cáceres Se dio a la fuga después de cometer un femicidio en la Escuela de la Policía

Cáceres está implicado en el asesinato de su esposa, la joven abogada María Belén Bernal, quien desapareció el pasado 11 de septiembre cuando fue a visitar a su marido en una Escuela de Policía al norte de Quito, donde trabajaba como instructor.

Diez días después, el cadáver de Bernal fue encontrado en un cerro cercano, enterrada en una zona de matorrales y, según los exámenes forenses, con signos de estrangulamiento.