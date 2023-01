(En imágenes) Línea de tiempo desde la fuga hasta la captura de Germán Cáceres, se revelan detalles

Hay imágenes de Cáceres el 15 de septiembre en Pereira intentando comprar un SOAT en los exteriores del Centro de Diagnóstico Automovilístico, pero no lo obtuvo por no tener placas en la motocicleta. Luego llega en un taxi a compra SOAT en una tienda donde intenta pagar con dólares, pero no le aceptan, intenta pagar con tarjeta pero no lee y paga con 700 mil pesos en efectivo. Ese día portaba un celular. Ese mismo día fue captado en su moto por cámaras entrando al túnel de Occidente. En su trayecto el expolicía fue captado por las cámaras de seguridad.

Línea de tiempo Germán Cáceres

