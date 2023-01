“¿Qué quieren ocultar?”: El abogado de Germán Cáceres insiste en ver a su defendido

Germán Fernando Cáceres del Salto fue capturado el pasado 30 de diciembre de 2022 en La Guajira, sector fronterizo entre Colombia y Venezuela. El cuatro de enero fue trasladado a Ecuador y llegó a Quito, donde le leyeron sus derechos y lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca. Sin embargo, y después de poco más de 48 horas no ha tenido contacto con su abogado para poder dar detalles sobre lo ocurrido con el femicidio de María Belén Bernal el pasado 11 de septiembre en el interior de la Escuela Superior de la Policía Nacional “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. Por ende, sería la pieza clave para saber lo que realmente pasó.

“En vista de que yo no he podido hablar con mi cliente, ni cuando estuvo afuera del país porque no tuve ningún contacto con él. Y como ustedes conocen, cuando llegó al país en el aeropuerto no dejaron acercar a absolutamente a nadie, pero al abogado defensor que soy yo de tal manera que yo no conozco la verdad”, señaló el Dr. Edison Burbano a Metro Ecuador.

Asimismo agregó: “y al no conocer algo, yo no puedo planificar absolutamente nada. Como todos, el fiscal, el juez no conocemos nada. Y esto se da por una mala actitud del Gobierno”.

Germán Cáceres no ha podido hablar con su abogado El jurista está en contra que se encuentre el expolicía en La Roca.

Además indicó que cuestiona la decisión de las autoridades por trasladar a Cáceres al CPL número tres de Guayas (La Roca), ya que que se encuentra a 500 kilómetros de todos los procesos donde se llevan a cabo las investigaciones, en Quito.

“Necesitamos un acceso donde incluso las partes podamos tener algún tipo de comunicación. Entonces yo no entiendo qué es lo que se quiere ocultar. ¿Qué quieren ocultar? El Gobierno, ¿Qué quiere ocultar? Lo que se pretende es mantenerlo incomunicado a Germán Cáceres porque antes de ayer yo fui a La Roca y no me dejaron conversar con Germán Cáceres”, aseguró.

El Dr. Burbano aseguró también que: “Yo ya fui con la familia, y no nos dejaron conversar. Lo único que nos señalaron es que por medio de un mail nos podemos contactar con el Director del SNAI y luego me dieron otro correo. ¿Por qué? Por qué no quieren la posibilidad de que uno llegue a la verdad”.