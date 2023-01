El pedido de la familia de Germán Cáceres tras ser trasladado a La Roca

Germán Cáceres se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad, La Roca. El exuniformado es el principal autor en el femicidio de María Belén Bernal ocurrido el pasado 11 de septiembre en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional. Sin embargo, desde que fue trasladado a Ecuador el pasado cuatro de enero, no ha tenido contacto con su abogado, ni tampoco con sus familiares, mismo que temen por la vida del detenido.

“Hay que precautelar la vida de Germán Cáceres”, señaló el Dr. Edison Burbano defensa de Cáceres y quien hasta el momento no ha podido tener un primer contacto con su representado.

De igual manera, aclaró que: “Yo su abogado y su familia tememos por la vida él. Está en la cárcel de La Roca, una de las más inseguras del país. A mí no me venga con eso de que está en un cuarto solo. Es las más insegura y reconociendo que el Gobierno ecuatoriano no tiene el control de las cárceles”.

Rechazan empatía con Germán Cáceres Se dio a la fuga después de cometer un femicidio en la Escuela de la Policía

¿Qué es lo que espera la defensa?

Según señaló el Dr. Burbano se espera que se le dicte a Germán Cáceres una sentencia justa. “No una sentencia con el máximo de la pena o con todo el peso de la ley. No, no se trata de eso. Incluso han salido varios colegas profesionales a decir que le van a dictar sentencia. No señor. Esperemos el debido proceso en donde haya pruebas de cargo y de descargo; con libertad los jueves y los tribunales tengan lo que tengan que dictar”, aseguró el jurista.

Asimismo señaló: “si el señor Cáceres es culpable que cumpla con su pena, la sociedad necesita la verdad, porque necesita curar esta grave herida que ha provocado mucho dolor a la familia de la señora Bernal, como a la familia del señor Cáceres”.