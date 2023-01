María Belén Bernal: Indignación en redes por la etiqueta #MisiónCumplida tras arribo de Germán Cáceres a Quito

"MISIÓN CUMPLIDA"



- Llevarse el mérito de la captura, NO ES JUSTICIA.

- Que Germán Cáceres pise tierras ecuatorianas otra vez, NO ES JUSTICIA.

- Llevarlo a la cárcel menos segura del Ecuador, NO ES JUSTICIA.



¿Qué hacemos @PoliciaEcuador? ¿Aplaudimos su mediocridad?