Ecuador: con más de 50 000 robos cierra el año el país y la inseguridad sofoca a diario a los ciudadanos

Juan se encontraba trabajando con su taxi por el sur de Quito en horas de la mañana. De pronto, un sujeto, que no tenía mal aspecto según la víctima, le hizo parar el vehículo para utilizar sus servicios. La carrera iba rumbo al aeropuerto Mariscal Sucre. Cuando ingresaron a la Av. Simón Bolívar, el supuesto pasajero sacó un arma de fuego y le obligo a detenerse. En eso, se subieron dos sujetos fuertemente armados y los golpearon para sustraerle todas sus pertenencias.

Posterior a ello, le dejaron en una calle solitaria en el norte de la capital, sin antes insultarlo y amenazarlo, como también quitarle las llaves del vehículo para que no los siguiera y se pudieran dar a la fuga.

“Gracias a Dios no me quitaron la vida y me dejaron el carro”, indicó para Metro Ecuador Juan, que hace poco fue víctima de la inseguridad que sofoca las cotidianidad de las y los ecuatorianos.

Delincuencia Robo de casas

Más de 50 000 robos se registraron según datos de Fiscalía

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registraron en 2022 -con cifras actualizadas- 51 041 robos, con corte solo hasta Agosto. En el conteo que tenía hasta junio la cartera de Estado, presentaba más de 30 000.

De acuerdo a lo publicado el delito con más registro es el atraco a personas con un cifra de 20 592, entre flagrantes y no flagrantes. Luego le sigue el robo de motocicletas con 9 223.

Asimismo, continua con el robo a carros que registra 6 742. El robo a domicilios y viviendas con 5 496 y el robo de bienes con 5 420 registros durante este año. Las unidades económicas son las que han sufrido un menor daño con un conteo de 3 468 robos registrados.

La situación continua siendo un problema para la ciudadanía ya que a diario debe salir a las calles para cumplir con sus actividades laborales y cotidianas. Como se observa en las cifras, la inseguridad es uno de los problemas que ahoga a Ecuador y por ende mantiene en una constante preocupación a la población.