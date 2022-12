Nervios de acero demostró un taxista para no dejarse robar a mano armada en Guayaquil: Así fue el impresionante forcejeo (Captura de pantalla)

Totalmente arriesgada la acción de un taxista ante un ladrón que intentó asaltarle con un arma de fuego. La cámara de seguridad del vehículo captó el momento en que un ladrón intentó sorprender al conductor pero el sorprendido fue él.

Esto sucedió durante el domingo de de Navidad, donde un joven trabajador salió a trabajar en Guayaquil durante la mañana de Navidad, donde la ciudad estaba desolada debido a la Noche Buena, sin embargo, a horas tempranas de la mañana, un joven paró el taxi y se hizo pasar como cliente.

🚨 Taxista informal forcejeó con delincuentes quienes se hicieron pasar como clientes de aplicación para solicitar una carrera y al llegar le intentaron asaltar.



👉🏻 Sucedió en #Guayaquil.

⚠️ Para quienes se dedican a taxear tener mucha precaución.

🎥 Videos Cortesía. pic.twitter.com/vVOjfuBTHs — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) December 26, 2022

Sucedió a las 07:22 según consta en los registros de la cámara de seguridad y en el audio del video que había solicitado la unidad mediante una aplicación de taxi. Todavía el auto no arrancaba cuando el sujeto sacó debajo de su ropa un arma de fuego.

Los nervios de acero del taxista no lo hizo dudar ni un segundo. En ese momento, se abalanzó y entró en forcejeo con el ladrón, quien se vio notablemente sorprendido por el actuar de la víctima que comenzó a tratar de defenderse golpeando con su mano.

El taxista no abandonó ni un solo segundo la lucha y logró desarmarle al sujeto. Entonces, en ese momento, el ladrón comenzó a gritar “me rindo, me rindo”, sin embargo, el intento de robo no terminaba.

🔴#ATENCIÓN | Un taxista evitó un asalto, la mañana del pasado 25 de diciembre, en el centro-sur de #Guayaquil. El delincuente subió a la unidad para robar al conductor, pero este forcejeó con el sujeto, lo contrarrestó y evitó el asalto. ⬇️ pic.twitter.com/HPawXefyIR — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 26, 2022

En otra cámara se podía ver que el sector estaba totalmente desolada ya que no había ni una persona caminando. Pero, de ‘la nada’ apareció otro sujeto, un presunto cómplice del ladrón que disparó al auto para ver si con eso el taxista soltaba al asaltante para que se pueda bajar del auto.

Y así fue, los dos huyeron del lugar y el taxista tuvo un final feliz.

Las redes sociales valoraron la valentía del taxista pero indicaron que su actuar también fue muy arriesgado ya que pudo haber muerto en el forcejeo.