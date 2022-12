“Antes de ser policía, es mi hijo”: Mamá del subteniente Camacho defiende a su hijo con ‘uñas y dientes’ tras vinculación en caso María Belén Bernal

En el caso relacionado con la muerte de María Belén Bernal, la fiscal Isabel Jiménez vinculó al teniente de Policía Sebastián Camacho a la instrucción fiscal abierta por el delito de femicidio.

En su resolución, al finalizar la audiencia de vinculación, el Juez de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar dispuso presentaciones ante Fiscalía (todos los días laborales), colocación de dispositivo de vigilancia electrónico y prohibición de salida del país, como medidas cautelares. Esto a pesar de que Fiscalía solicitó, de manera clara y motivada, la prisión preventiva.

En este caso, el teniente de Policía procesado habría incurrido en omisión dolosa, descrita en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como “el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico (delito), cuando se encuentra en posición de garante”.

El día de los hechos, el subteniente desde su habitación –la número 33–, habría escuchado “ruidos extraños” que surgían del dormitorio 34. Al acercarse y abrir la puerta, vio un cuerpo acostado que no reaccionó y también vio al teniente Germán C., quien le habría dicho que se vaya y no se meta en problemas.

Por su parte Judith Vizcarra, madre del subteniente Camacho, defiende a su hijo con uñas y dientes.

“Mi solidaridad con la señora Otavalo porque independientemente de las circunstancias yo sé lo que es perder un hijo, pero no debemos buscar culpables donde no hay. Para la señora Otavalo todos son culpables, el Presidentes, los ministerios, la policía. Ella también no será culpable porque no hizo nada por su hija. Ella dice en sus propias palabras que vivió más de cuatro años con su yerno, tiempo suficiente, creo yo, para saber o darse cuenta con quién vivía su hija. Mi hijo es inocente, el no vio nada ni escuchó nada”. — Judith Vizcarra

La fiscal Jiménez destacó que “al ser Policía tenía el deber de intervenir desde su posición de garante de impedir el delito”. Para Fiscalía, la conducta omisiva que habría incurrido el teniente vinculado se configura también al incumplir con lo que determina el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en cuanto a evitar el cometimiento o consumación de una infracción. Esta inobservancia a la norma estaría demostrada en el parte de novedades, donde Alfonso Sebastián C. V. hizo constar que no intervino “por ser un problema de pareja”.

“El momento que se despierta va y simplemente le vio a la teniente Cáceres que le mandó sacando de la habitación, le dijo que se largue. Es lo único que mi hijo hizo. Dar parte a sus superiores, si ellos no hicieron algo ya es problema de ellos (...) Antes de ser policía, es mi hijo y lo le he mostrado todos sus valores y virtudes. Si él hubiese visto a cualquier persona, la hubiese defendido”, dijo la madre del subteniente.

Fiscalía también detalló el informe de la pericia técnica de levantamiento planimétrico, arquitectónico y estructural, realizada al bloque 3 del edificio de oficiales. La experticia concluye que las paredes internas que dividen las habitaciones del cuarto piso de dicho edificio son de gypsum.

En tanto la pericia de inspección ocular técnica determinó que la pared, que divide las habitaciones 33 y 34 tiene 12 milímetros de grosor.

Entonces, esos “ruidos extraños” que escuchó el procesado habrían sido los de un femicidio.

“Él se comunica con superior el teniente Pillajo y le informa de una situación inusual porque no escuchó nada más, no estaba en posición, ese momento, de garantizar absolutamente nada porque no había delito flagrante”, mencionó la abogada del subteniente Camacho, Galdys Terán.

Elizabeth Otavalo

La madre de María Belén Bernal dijo que se solidariza con la familia del subteniente Camacho, pero pidió que se solidaricen con ella.

“Es mi hija, la asesinaron. El señor no prestó auxilio pese a ser miembro policial y mi hija ahora está muerta. Si él hubiera actuado oportunamente, otra sería la historia, si él hubiera prestado auxilio como correspondía, como miembro de Policía que es, ahora le tocará responder por su omisión”.