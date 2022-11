“Solo me tiene a mí”: así mantiene viva la memoria de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo

Son más de dos meses desde que María Belén Bernal fue asesinada por un uniformado en la Escuela Superior de la Policía Nacional. Su femicida, Germán Cáceres, se encuentra prófugo de la justicia, y solo una cadete está procesada por el caso.

Sin embargo, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, continúa su lucha por la búsqueda de la verdad.

Además, con ello mantiene la memoria de su hija viva, así como también los momento donde se olvida de su calvario y rompe con la realidad al pasar instantes amenos con su nieto.

“Una mujer (María Belén Bernal) que cuidaba de su hijo, solo ella. Ahora trato de que mi hijo tenga una vida tranquila. He buscado ayuda de instituciones para que intervengan con el proceso psicológico. Los fines de semana me dedicó a él, a salir con los perros, estoy aprendiendo a jugar playstation. Se ve que si yo no grito, nadie va a gritar, porque a nadie le interesa”, señaló Elizabeth Otavalo a Metro Ecuador

"Altar de María Belén Bernal en la casa de Elizabeth Otavalo, su madre"./ Roberto Cadena

De esta manera, la madre de María Belén se ha convertido en la madre de su nieto, con quienes buscan que la verdad y la justicia sea aclarados en un proceso donde no han tenido respuestas concretas.

“Mi hijo solo me tiene a mí, únicamente ahí y a su familia”, expresó Elizabeth respecto a la relación que mantiene con su nieto.

¿Cuál es el sentir del hijo de María Belén Bernal en estos momentos?

El pequeño Isaac se encuentra a cargo de Elizabeth, su abuela, con quienes han hecho de su compañía un ambiente familia y de sus voces una memoria viva para María Belén.

“Él extraña a su mamá, eran muy ligados. Ellos jugaban ‘play station’, ellos jugaban ‘transformer’. El cuarto de él es con todas las coas que mi hija medio. Tuve que trasladar de su casa acá. Él es un niño completamente sano, súper inteligente y maduro. No hay quien le engañe. Y se puso ese tuit”, contó Elizabeth mientras sus ojos se humedecían.

De igual manera, indicó que: “Trato de decirle no, pero es un adolescente que ya toma decisiones, que no quiere que nadie le engañe y que sabe quien era su madre. Ellos lucharon porque salieron de la nada. Lo único que yo pude darle a mi hija son estudios y mi hija luchó por darle a su hijo todo y ese es el resultado, es un niño bueno y sano”.

"CIDH se pronunció respecto al caso de María Belén Bernal Otavalo". captura de pantalla de Twitter.

Este jueves 16 de noviembre, la “Comisión por la verdad, justicia y reparación” en el caso de María Belén Bernal presentará un informe completo al pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo a las investigaciones realizadas por el grupo de asambleístas que lo conforma.

