Abogado de Joselyn Sánchez habla sobre el audio de la cadete que confirma intimidad con Cáceres la madrugada del femicidio de Bernal

Un audio de una conversación entre Joselyn Sánchez y su anterior abogado se ha viralizado. Se escucha a la cadete confirmar que la madrugada del femicidio de María Belén Bernal ella tuvo relaciones sexuales con el teniente Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de la abogada. Además dio nombres un general.

Lo que dijo Joselyn Sánchez

HM: ¿Usted tuvo algún tipo de vaciles, mucha, joda con el teniente Cáceres? Sí o no. No quiero que me argumente nada, solo sí o no.

JS: Sí

HM: Cuando usted me dice que sí tuvo una relación directa con el señor, hubo sexo, sí o no. No quiero mentiras.

JS: Sí

HM: Ustedes tuvieron la relación sexual a la madrugada cuando el man ya dejó de pelear con la señora Bernal.

JS: Osea fue a las 5:30 que yo ya me levanté a la guardia.

HM: Usted me está diciendo que tuvo relaciones a las 5:30, ¿en qué cuarto?

JS: En la habitación de mi teniente Tapia.

JS: Porque yo le digo todo bien con su mujer

HM. ¿Ese mensaje sí hay?

JS: Sí

HM: ¿Dónde

JS: En WhatsApp

HM: Usted borró eso o no

JS: Es que todo en WhatsApp están borrados

HM: Esa huevada se puede recuperar o no

JS: Cuando me quitaron el celular me dijeron que sí

Durante una entrevista de La Posta con Joan Paul Egret, explicó si este audio afectaría o no el proceso de su defendida.

“Resulta ser bastante conveniente en esta etapa del proceso, seguramente para la contraparte, se haya filtrado un audio a un día que se realice la audiencia de vinculación del subteniente Camacho”, empezó mencionando Egret.

También rechazó este acto de filtración del audio y lo tachó de “violentar cualquier principio de secreto profesional entre abogado y cliente”.

“Este audio, más allá de poder tratar asuntos de carácter personal. Creo yo que no afecta o se convierte en un elemento de cargo o de cosas que ya sabemos del proceso”, dijo Joan Paul Egret.

La defensa de Sánchez hace énfasis que a los largo del proceso. “Hemos obtenido la inexistencia de algún elemento de prueba que pueda vincular a Joselyn Sánchez con este caso y; siendo ella la única detenida, ciertamente creemos que es cuestión de tiempo para que exista al fina del día una sentencia absolutoria”.