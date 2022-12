“Fue una omisión total”: esto se sabe de la reconstrucción de los hechos en el caso de María Belén Bernal

La madrugada del cuatro de diciembre se realizó la reconstrucción de los hechos del caso María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía Nacional “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. En la institución fue asesinada la abogada de 34 años el pasado 11 de septiembre por su pareja, Germán Cáceres, exuniformado. En el edificio donde se cometió el femicidio, los sonidos serían de fácil percepción, de acuerdo a la madre de la víctima.

Elizabeth Otavalo conversó con Metro Ecuador y pudo dar más detalles del proceso llevado a cabo por Fiscalía, donde se trataría de saber qué sucedido desde el momento en que llegó Cáceres a la institución.

“Queríamos reconstruir sobre todo para saber cuáles son los tiempos y también asegurarnos de que los uniformados, que estuvieron en el edifico donde mataron a mi hija, no escucharon nada”, indicó Elizabeth Otavalo.

Asimismo agregó: “se encontraba en la planta baja y se escuchaba absolutamente todo. Los susurros, los pasos, hasta los clicks que hacen las cámaras. Entonces no se puede decir que en la madrugada del 11 de septiembre que se escucharon los gritos de auxilio que pedía mi hija. En todo caso fue una omisión total por parte de las personas que estuvieron en el ‘Castillo de Grayskull’”.

[ Lea también: Un subteniente será vinculado al proceso por el caso María Belén Bernal, ¿cuál sería su participación? ]

"CIDH se pronunció respecto al caso de María Belén Bernal Otavalo". captura de pantalla de Twitter.

El informe de la reconstrucción de los hechos se dará en la semana del 12 al 16 de diciembre, donde Fiscalía vinculará al caso a quienes tengan alguna relación en el femicidio.

Respecto al paradero de Germán Cáceres

Elizabeth Otavalo señaló que hsta la fecha no le han dado ninguna información respecto al paradero de Germán Cáceres, femicida de María Belén Bernal.

“Yo no puedo tener paciencia porque mataron a María Belén, adentro de la Escuela Superior de Policía. ¿Qué pasó? ¿Quiénes le sacaron? Quién lo apadrina a Cáceres. ¿Qué no quiere que se sepa la Policía? Igual con Joselyn Sánchez, ¿Quién le apadrina los abogados? Porque ella no tiene la economía para pagar a nadie, peor abogados”, finalizó Elizabeth.

[ Lea también: Caso María Belén Bernal: cadete Joselyn Sánchez se negó a colaborar en la reconstrucción de los hechos en la Escuela de Policía ]