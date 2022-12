Un subteniente será vinculado al proceso por el caso María Belén Bernal, ¿cuál sería su participación?

La Fiscalía General del Estado informó que en el caso de María Belén Bernal se solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación del subteniente Alfonso Sebastián C. V., por una presunta omisión en relación al delito de femicidio que se investiga.

Por el femicidio de María Belén Bernal hay dos procesados, la cadete Joselyn Sánchez quien se encuentra con prisión preventiva y el principal sospechoso del crimen, Germán Cáceres quien tiene una orden de captura internacional. Lo último que se supo fue que estaba en Panamá, sin embargo, a los 88 días de su femicidio no lo han capturado y no hay mayor respuestas.

Por su parte Elizabeth Otavalo sigue en la lucha de una madre que busca justicia por el asesinato de su hija en manos del hombre que le juró amor eterno. ¿Cuánto más hay que esperar para tener respuestas y que Cáceres caiga para pagar por el daño que hizo?

"Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal"./ Roberto Cadena

La mamá de la abogada mantiene la memoria de su hija viva y cuida a su nieto tras este duro golpe. “Una mujer (María Belén Bernal) que cuidaba de su hijo, solo ella. Ahora trato de que mi hijo tenga una vida tranquila. He buscado ayuda de instituciones para que intervengan con el proceso psicológico. Los fines de semana me dedicó a él, a salir con los perros, estoy aprendiendo a jugar playstation. Se ve que si yo no grito, nadie va a gritar, porque a nadie le interesa”, señaló Elizabeth Otavalo en una entrevista con Metro Ecuador.