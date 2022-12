Lo que se sabe hasta el momento del asesinato de Dulce Narcisa

Narcisa Cardoso Giler, más conocida en redes sociales como ‘Dulce Narcisa’ era un influencer de 29 años. Tenía un negocio online en el que comercializaba ropa interior para mujeres.

El pasado 5 de diciembre, en horas de la mañana, sicarios acabaron con su vida mientras se movilizaba en su auto luego de salir del gimnasio. El hecho sucedió en la vía perimetral, cerca al viaducto de la Prosperina, al norte de Guayaquil.

María Fernanda Vargas acudió a rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía. Las dos estaban entrenando antes del crimen. La modelo en un en vivo contó que “Ella se fue primero. Luego yo llegué y pensé que se había chocado. Yo corro y le habían disparado”.

Lo que se conoce es que dos sujetos en moto dispararon al auto de ‘Dulce Narcisa’ lo que hizo que pierda el control y se chocara contra el parterre.

Sus amigos y familiares le han dado el último adiós, en redes sociales han publicado imágenes de su velorio.

Varios han sido los comentarios y especulaciones que se han hecho sobre el caso a lo que Mafer Vargas pidió que paren con las especulaciones sobre el asesinato de su amiga Dulce Narcisa.

“La gente que no conoce a Dulce no tiene por qué opinar. Dulce era una chica muy buena y me da tanto coraje leer esos comentarios. Ya paren”, dijo entre lágrimas.