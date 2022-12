“Es un dolor tan grande”: madre de niña desparecida en Quito pide ayuda para dar con su paradero

Melany Nicole Macías Pacheco desapareció el pasado primero de diciembre en el Centro Histórico de Quito. En las calles Arenas entre Versalles y 10 de agosto fue vista por última vez a las 20:00. La menor de quince años lleva seis días perdida y su familia pide a la ciudadania y autoridades colaboración para dar con su paradero. Fue vista por última vez con un jean azul, blusa blanca y zapatos blancos.

Maribel Macías, madre de Melany, conversó con Metro Ecuador y pudo dar más detalles al respecto sobre lo que sucedió con su hija.

“Hasta el momento no teníamos ningún conocimiento de ella. Solamente que había salido acompañada de un señor, el cual le habría hecho coger un taxi y no sabemos más”, aseguró Macías.

Además cuenta que, en la mañana de este martes seis de diciembre, la escribió desde una nueva cuenta de Facebook, donde le dijo: “mami, no se dónde estoy. Ayúdame”. Además le contó que no tenía mucho dinero y por eso entró a un cyber y que está totalmente desorientada.

[ Lea también: La inseguridad no da tregua: Reportan asesinato al estilo sicariato en el sector de Gualo, en Quito ]

"Así luce Melany Nicole Pacheco Macías"./ Cortesía

“Lo que nosotros queremos difundir es que ayuden a buscarla que es una chica delgadita. Más o menos miden 1,53. Sé que está con su mochila que es blanco con celeste y como floreada. No sé si está sucia, despeinada, lastimada, no sé la verdad. Debe estar deambulando por las calles, tiene miedo. Está totalmente desorientada. Posiblemente esté drogada”, indicó la madre de Melany.

Se conoce que por cámaras del Ecu911 se la pudo ver con un sujeto, el cual aseguró que la dejó tomando un taxi. Además, las autoridades, Fiscalía y Dinased, ya se encuentran investigando.

[ Lea también: ¡Ayúdenos a encontrar al niño Miguel Alexander Álvarez Casa! Su familia necesita dar con su paradero ]

"Mochila con la que se la vio la última vez"./ Cortesía

“Es algo que no se puede expresar. Es un dolor tan grande y una desesperación sin saber donde está un hijo, un ser querido. Es algo que no tiene explicación. A uno parece que el mundo se le hace tan chiquitito y no saber en una ciudad tan grande, no saber en qué parte está. Sé que está viva y sé que la voy a encontrar”, expresó Maribel Macías.

Asimismo pide a las autoridades: “que las cosas no queden así, hay muchos desaparecido y a veces ni siquiera se los encuentra. Despues es como que ya no existiera y quedan solo en estadísticas”.