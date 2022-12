Elizabeth Otavalo dice que Germán Cáceres y Joselyn agredieron a María Belén Bernal

La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, habló en Teleamazonas y dijo que presume que Germán Cáceres y la cadete Joselyn S. fueron los que agredieron a su hija esa fatídica madrugada del 11 de septiembre de 2022 dentro de la Escuela Superior de la Policía (ESP).

“Mi hija entró a la Escuela de Policía, luego de eso la cadete Joselyn S. y German C. fueron quienes la vieron por última vez a María Belén con vida. Yo presumo que los dos le agredieron, que es falso lo que dice la cadete que estuvo en la habitación contigua”, dijo la madre.

También indicó que la cadete iba a dormir en la noche en la habitación del teniente Germán. “A lo mejor mi hija llegó y les encontró infraganti y de ahí ya no sabemos quién saca el cuerpo de María Belén de la Escuela Superior de Policía”.

Germán Cáceres habría llegado a la Escuela de Policía en estado etílico el 11 de septiembre: ¡Se le cayó la moto en varias ocasiones! (Metro Ecuador)

Ante eso reflexionó y cuestionó sobre quién fue la persona que le ayudó a Cáceres a cortar las cortinas y lijar las paredes que estaban con sangre. “Hay una cosa que nadie la puede cambiar y es que a mi hija la asesinaron dentro de la Escuela Superior de Policía y el Estado estrictamente es el responsable”.

No capturan a Germán Cáceres:

Han pasado 80 días desde el asesinato de la abogada de 34 años y todavía no se ha capturado al principal sospechoso del femicidio, quien tiene difusión roja de Interpol y su último paradero era Panamá. Tampoco han habido pronunciamientos oficiales del caso y no hay más detenidos que la cadete Joselyn.

“Tengo entendido que existen búsquedas en Colombia y otros países pero no hay resultados. El objeto de una búsqueda a un Policía por parte de la Policía lastimosamente no hay transparencia. No sé lo que está pasando en tales búsquedas” comentó la madre de María Belén.

Otavalo critica que no haya celeridad en el caso y que el Estado es indolente ya que no hay resultados. Asimismo informó que las autoridades no hicieron un parte en la fecha que ocurrió el delito. Fue el 13 de septiembre cuando se elaboró el documento para iniciar con la búsqueda. Sin embargo, ese mismo día Germán C. salió de Fiscalía tras ser detenido durante 8 horas.

“Todos sabemos que Elizabeth Otavalo empezó a hacer una búsqueda completamente sola y luego de eso se presionó y fue la razón de que otras instituciones se incluyeron a esta búsqueda” indicó la madre de Bernal.