“Con cuchillo en el cuello”: el momento en que ciudadano fue víctima de secuestro exprés al tomar taxi por aplicación en Quito

La noche de este martes 29 de noviembre, un ciudadano fue víctima de secuestro exprés en Quito. La víctima habría tomado taxi por medio de una aplicación telefónica. Posterior a que le dejó a uno de sus amigos en casa, delincuentes en complicidad con el conductor procedieron a robarlo y a retenerlo por casi tres horas.

“Fui víctima de secuestro exprés, agarré un carro por aplicación en la Plaza Foch, aproximadamente a las 22:00. Después de dejar a un compañero en el puente tres, a la altura del sector de Monjas, se subieron tres personas armadas con cuchillos al auto. Con el chófer dirigiéndolos, sustrajeron todas mis pertenencias”, contó Glen a Metro Ecuador.

Posterior a que sustrajeron su teléfono celular, querían obligarlo a dar todas las contraseñas de sus tarjetas para tratar de vaciarle las cuentas bancarias.

“Con cuchillo en el cuello me preguntaron todas mis contraseñas del banco, de !Cloud, etc. Se rehusaban a dejarme cuando les decía que ya no tenía nada más”, indicó la víctima.

Arma blanca

Con los ojos vendados lo tenían retenido en un vehículo gris. Le quitaron incluso los zapatos y no sabía hacia donde lo estaban llevando, mientras las amenazas continuaban.

Por la desesperación, Glen decidió arriesgarse. Empujó al delincuente que estaba en la puerta en el lado derecho y logró botarse del automóvil:

“Corrí hacia un terreno y por suerte se fueron. Si no me lanzaba no sé que hubiese sido de mí. Cuando se fueron, timbré en una casa, donde me ayudaron, llamaron a la policía y a mis padres”.

Las aplicaciones de taxi son otro de los modus operandi que la delincuencia utiliza para operar. Son varios los ciudadanos que han sido víctimas de este tipo de accionar que alarma a la ciudadania en la capital.

De acuerdo a datos publicados por la Fiscalía General del Estado, son más de 1 000 robos los que se han registrado cada mes desde enero de 2022. Hasta la fecha se ha contabilizado alrededor de 10 487 robos en lo que va del año en Quito.