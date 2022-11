Indignación por una una mujer que ahorcó a un perrito en el sur de Quito; Piden que la sanción sea la cárcel

Hay conmoción e indignación por el asesinato cruel de un perrito en el sur de Quito. Una mujer ahorcó a un can de raza similar a husky siberiano. Un video difundido en las redes sociales, hizo que la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito acuda al lugar a verificar los hechos.

Este lamentable hecho sucedió el pasado 17 de noviembre en el barrio San Carlos del Sur en la parroquia la Argelia. Las imágenes del video, se puede ver a una mujer que asfixia al perro, suspendiéndole con una soga al tronco de un árbol, provocándole la muerte por sofocamiento.

Los moradores del sector, indicaron que el perrito se llamaba Spayk y que tenía un año y siete meses de edad y que su dueño había salido de la ciudad por unos días y los familiares se quedaron al cuidado del can.

“A las 11:00 am yo estaba con el perrito en el patio y en algún momento entré al cuarto, cuando salí empecé a escuchar como que chillaba, entonces yo corrí a la terraza de mi abuelita y le vi al perro colgado que ya no iba a reaccionar, yo no sabía qué hacer, cogí y le tome la foto y me baje a avisarle a mi familia” mencionó un familiar.

Ante una denuncia ciudadana sobre un caso flagrante de maltrato animal, acudimos al lugar de los hechos junto con la @PoliciaEcuador y la @amcquito; una vez realizadas las verificaciones por la #UBA, la #AMC realizó el auto de inicio del proceso sancionador.

🧵 1/2 ⤵️ pic.twitter.com/dWbSHi4cUa — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBA_Quito) November 17, 2022

Al lugar llegó la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito junto con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para realizar el levantamiento del cadáver del perrito y verificar los hechos.

En la inspección, la mujer que cometió este atroz crimen no se encontraba en su casa, por lo que el personal de la AMC procedió a realizar el acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador en flagrancia por el numeral 21 de las infracciones muy graves, así consta en el comunicado de la entidad.

En redes sociales piden que se sancione con la pena máxima a la mujer y que vaya a prisión.

Según el artículo 3390 numeral 15 dice que: “Ahogar o realizar cualquier otro medio de sofocación en contra de los animales” y 21 “Sacrificar o causar la muerte de animales de compañía, ya sea en forma masiva o individual, sean que estos se encuentren bajo su tenencia responsable o en la de otros”, serán sancionados con diez remuneraciones básicas unificadas, es decir USD 4250 por cada una de las infracciones cometidas.

Además, provocar la muerte de un animal es un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 250.1 que indica que: “La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.