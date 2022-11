¡De terror!: Pasajeros presenciaron y frustraron un intento de asesinato en el TransMilenio de Bogotá

Terror a plena luz del día en Colombia. Una denuncia realizada por un usuario en redes sociales sobre un posible intento de asesinato dentro de un bus articulado del TransMilenio, causó conmoción.

El video se hizo viral en Twitter y en TikTok, donde se puede ver a dos sujetos que empiezan a tener una discusión ante la mirada de todos los pasajeros. Los gritos de ambos se hicieron más fuertes, a tal punto que el hombre que viste la gorra de color negro y chaqueta roja, saca un enorme cuchillo de su pantalón e intenta agredir al otro sujeto que vestía una chaqueta negra. Sin razón, el hombre le apunta con el arma blanca al rostro para apuñalearlo, pero las personas y la víctima evitan que una tragedia suceda.

Los pasajeros del bus comienzan a gritar mientras intentan contener al agresor: “Llamen a la Policía”, “No, no, no, ya no más”, “¡Asesino!”, “Suéltelo” y “Oiga, lo va a matar”, logrando así evitar una tragedia mayor.

El hombre al darse cuenta que no pudo atacarlo con el cuchillo, le propina un golpe en la cabeza a la víctimas, mientras le amenaza: “Ábrase de acá, ábrase pir***, si no me lo tiro”. Luego, de eso, toman distancia para evitar que se empeore la situación.

No se conocen los detalles que habrían originado la discusión y pelea y tampoco las autoridades colombianas se han pronunciado al respecto.