“Ahora tengo que luchar contra un monstruo indolente”: a dos meses del femicidio de María Belén Bernal esto es lo que se sabe

María Belén Bernal fue asesinada el pasado 11 se septiembre en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía. Germán Cáceres, su pareja, y autor del femicidio, se dio a la fuga el 13. Durante las investigaciones se detuvo a la única implicada -que continúa con la medida cautelar de prisión preventiva- la cadete Joselyn Sánchez.

Han pasado 64 días y Cáceres sigue prófugo. De igual manera, Fiscalía no ha iniciado procesos contra otros uniformados que estuvieron presentes la noche del crimen.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, cuenta a Metro Ecuador lo que se sabe hasta el momento del caso y los pasos siguientes la búsqueda de verdad y Justicia.

Elizabeth vive en un departamento pequeño junto a su nieto y su esposo. Está sentada frente a un altar que tiene una veladora encendida. En la parte superior está una fotografía de María Belén, junto a una frase que dice: “Belén si ya no tienes voz, ¡Somos tu grito!”.

"Altar de María Belén Bernal en la casa de Elizabeth Otavalo, su madre"./ Roberto Cadena

En la parte inferior, está un álbum de fotos de la niñez y adolescencia de quien fue víctima de la violencia de género; son recuerdo que Elizabeth mantiene vivos en su lucha.

“Son 64 días que mi hija está desaparecida. No solo desaparecida, sino desaparecida para siempre. La mataron. ¿Quiénes son los implicados? solamente hay una cadete, y esta cadete no dice la verdad. Las dos personas que vieron por última vez con vida a mi hija fue Germán Cáceres, el supuesto femicida, y Joselyn Sánchez. Porque yo no me creo ese cuentito de que se pasó al parque contiguo y de ahí se durmió que es la última versión que ella cambio. Ya no dice que escuchó pedidos de auxilio, ni gritos”, señaló Elizabeth.

Asimismo aseguró: “Así todos los que estuvieron en el ‘Castillo de Grayskull’ están cambiando sus versiones porque han tenido tiempo. La Fiscalía les ha dado tiempo. ¿Para qué? Para que ellos armen su coartada y haga lo que les dé la gana, pero todos sabemos que ella entró con vida y la mataron allá adentro. La encontraron después de 10 días por la presión mediática que hicimos. Si no de pronto no encontrábamos. Aquí está su madre, yo nací gritando y voy a seguir gritando”.

"Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal"./ Roberto Cadena

¿Por qué dejaron escapar a Germán Cáceres?

De igual manera, Elizabeth Otavalo, respecto a la fuga de Germán Cáceres, señaló que desde un principio, pidió a las autoridades, su detención para las investigaciones.

“El 12 de septiembre en la noche, un días después del femicidio, yo suplicaba a la Policía, ¿por qué él no permitió que ingresen a su habitación? Es o no un indicio más que claro. Por lo menos arréstenle, y me decían: ‘no señora, no hay indicios’. Así fue. Dónde está él, no sé. Y me quieren engañar o crear con un dibujo, diciendo que están buscando fuera del país. Mentira, no lo están buscando. Yo dí la rueda de prensa con un informe completamente escueto de una carilla y media donde se levantan a las 7:00 de la mañana y terminan la búsqueda a las 19:00″, indicó la madre de María Belén.

Además dijo que: “Recordemos que el general Salinas, el 15 de septiembre que Cáceres estaba en Colombia, el 15 de septiembre que ya estaba en Panamá y ahora viene un 15 de noviembre qué dirán, porque cada mes solamente dan algo de indicios. Solamente dos que tres palabras y no dicen más. Yo quisiera que se pongan en mis zapatos. Ahora tengo que luchar contra un monstruo indolente, un Estado sordo, ciego y mudo”.

“Me he comunicado con el general Salina y lo único que él me ha dicho es: ‘señora entiéndame, estamos viviendo un caos. ¿Y el caos que tiene mi hija, mi casa, mi nieto? Mi nieto que ninguna institución ha dicho como ayudarlo. Es el Estado el único responsable. Lastimosamente no tenemos en nuestra normativa jurídica el feminicidio, pero hay que crearlo para eso están las leyes, porque no es política, es necesidad urgente, nos están matando y el Estado continúa indolente”, finalizó.

