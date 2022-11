Madre reconoce que su hijo es ladrón y que denunciará a la Policía por haberle dejado en estado grave en una persecución en Portoviejo

Durante la tarde del sábado 12 de noviembre, se registró un accidente de tránsito entre dos motocicletas, en el sector de El Florón, Portoviejo, provincia de Manabí. Tres personas estuvieron implicadas en el siniestro; sin embargo, uno de ellos sería un delincuente que huía de los uniformados.

En los videos que se hicieron virales en las redes sociales se observa que el sujeto se choca de frente con otra motocicleta, conducida por un hombre que llevaba a una mujer. Los tres salen volando tras el impacto pero la peor parte se la llevó el presunto delincuente, pues quedó tendido sobre la calzada sin poder moverse.

#Manabi

Portoviejo

Delincuente sufrió un accidente de tránsito por intentar escapar de la policía incluso intentó hacer caer a una persona que iba en una bicicleta, para crear una distracción pero nada le salió Bien pic.twitter.com/bKsBZYvFjV — Minuto & Medio (@MinMedio) November 13, 2022

Se conoció que el sujeto había asaltado a dos personas en un cajero automático antes del accidente. Fue a un hombre que hacía fila para sacar dinero y le habría robado el celular y dinero en efectivo. A la mujer también le robó el dinero que estaba sacando.

El medio digital Últimas Noticias Manabí identificó al delincuente como Galo Ariel M. de 28 años. El conductor de la otra moto resultó herido y fueron trasladados a una casa de salud.

La madre defendió a su hijo delincuente:

El sujeto es conocido como alias “Simpson” y dijo al medio que su hijo sí era delincuente. “Es verdad que mi hijo anda robando teléfonos y todas esas cosas, es verdad, porque yo soy de las madres que puede tapara el sol con un dedo”, dijo.

Además, reveló que horas antes la Policía y un fiscal fueron a su vivienda en busca de su hijo. “Les dije que mi hijo no estaba y ellos me dijeron que se había robado una moto. De ahí (…) un carro de la PJ le tiró el carro a mi hijo para que él se chocara con otra moto que venía en sentido contrario. Eso no tienen que hacer ellos, tenían que haberlo detenido, pero menos de esa forma”, agregó.

MADRE ES MADRE

Señora reconoce que su hijo es ladrón. Ella lo defiende, el sujeto se estrelló con otra moto luego de escapar de un robo en Portoviejo - Manabi. Dice que va a denunciar a la Policía porque ahora su hijo se encuentra grave. @teleamazonasec pic.twitter.com/L7kuboeRyE — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) November 13, 2022

“La acción de ellos no está bien hecha, así que yo voy a poner una denuncia porque ellos no tienen por qué hacer eso”, continuó.

La señora contó que una vecina le había avisado del accidente de su hijo, puesto que llegó a la escena tiempo después del siniestro.