El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, fue trasladado a una clínica por complicaciones en su salud; la enfermedad que lo aqueja desde hace meses

El hecho se dio a conocer la tarde de este domingo seis de noviembre. El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, sufrió complicaciones en su salud y fue trasladado a una casa de salud.

“Informo a la ciudadanía que mi padre fue llevado de urgencia a la clínica Kennedy Norte. Le harán un procedimiento cardíaco a las 8.30pm”, dieron a conocer mediante la cuenta de Twitter del expresidente.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce cuál de sus hijos emitió el mensaje respecto a calamidad del político que ya presentaba desde algún tiempo complicaciones en su salud.

Informo a la ciudadanía que mi padre fue llevado de urgencia a la clínica Kennedy Norte. Le harán un procedimiento cardíaco a las 8.30pm... — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) November 6, 2022

La enfermedad que lo aqueja desde hace meses

El expresidente Bucaram el pasado 24 de agosto dio un pronóstico de los problemas de salud que venía presentando desde hace algún tiempo respecto a su corazón.

“Lamento informar a la ciudadanía que no son buenos mis últimos estudios del corazón. Desgraciadamente gracias a la Fiscalía no podré salir del país para ir a Houston. Por suerte estoy en manos de un buen médico ecuatoriano que me operará en los primeros días de septiembre”, escribió en su cuenta de Twitter.

En 2016, el exmandatario se colocó un cardiodesfibrilador con un resincronizador cardiaco para solucionar sus problemas de mediocarditis; la cirugía fue realizada en Houston, Estados Unidos.

Para septiembre de este año, el político tenía que viajar para realizarse un cambio de este aparato en la misma clínica donde se lo colocó por primera vez el aparato.

Habrá un juez que me permita salir del país para operarme? Es que afuera conocen 25 años mi corazón. Espero que el gran médico ecuatoriano ponga toda su capacidad. Estos problemas judiciales inventados por tanto &^%$@[]$ pueden matarme carajo... — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 24, 2022