Abdalá Bucaram: “Lamento informar a la ciudadanía que no son buenos mis últimos estudios del corazón”

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz indicó en sus redes sociales que deberá someterse a una cirugía del corazón debido a que padece de miocarditis. Indicó que será en los primeros días de septiembre.

“Lamento informar a la ciudadanía que no son buenos mis últimos estudios del corazón. Desgraciadamente gracias a la Fiscalía no podré salir del país para ir a Houston. Por suerte estoy en manos de un buen médico ecuatoriano que me operará en los primeros días de septiembre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lamento informar a la ciudadanía que no son buenos mis últimos estudios del corazón. Desgraciadamente gracias a la fiscalía no podré salir del país para ir a Houston. Por suerte estoy en manos de un buen médico ecuatoriano que me operará en los primeros días de Septiembre — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 24, 2022

En 2016, Bucaram Ortiz se colocó un cardiodesfibrilador bicameral con un resincronizador cardíaco para solucionar sus problemas de miocarditis. Esta cirugía se realizó en Houston, Estados Unidos.

Habrá un juez que me permita salir del país para operarme? Es que afuera conocen 25 años mi corazón. Espero que el gran médico ecuatoriano ponga toda su capacidad. Estos problemas judiciales inventados por tanto &^%$@[]$ pueden matarme carajo... — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 24, 2022

El procedimiento consistió en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto voltaje para detener y revertir las arritmias cardiacas rápidas, dice el portal Medline Plus.

Entonces, en este septiembre de 2022, el exmandatario debía realizarse un cambio de ese aparto en el mismo centro médico de Houston. sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el pasado marzo que Abdalá Bucaram fue declarado como “no elegible” para entrar a su territorio por presuntos actos de corrupción por un tiempo indefinido.

Por otro lado, el exmandatario está siendo procesado por dos causas: fue llamado a juicio por el delito de delincuencia organizada; presunto tráfico de armas químicas y nucleares

Ante esos procesos, Bucaram tiene medidas cautelares y se debe presentar ante la Corte Provincial del Guayas todos los lunes, además tiene prohibición de salir del país y porta un grillete electrónico.