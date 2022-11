¿Es el Estado de Excepción la solución? Esto dice Nayib Bukele al respecto

El presidente de El Salvador, Nayib Buekele habló desde su cuenta de Twitter sobre el uso del Estado de Excepción. El mandatario señaló que esto es una herramienta contra los grupos criminales.

“El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada”, señaló Bukele vía Twitter.

Además señaló: “Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”. Esto en medio de la guerra que ha venido ganando el representante de la nación salvadoreña a las pandillas.

“Son más importantes los derechos humanos de la gente honrada”

Nayib Bukele, desde su cuenta de TikTok, volvió a convertirse en tendencia con una nueva intervención donde cuestionó la aplicación de los derechos humanos. El presidente de El Salvador considera que “son más importantes los derechos humanos de la gente honrada”.

“Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y que ningún Procurador ha hecho antes- o por lo menos yo no recuerdo-(...) pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada”, señaló Bukele.

De igual forma agregó: “Generalmente defienden, como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales, o de las ONGs. Incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie dice que no los tienen. Pero por qué el enfoque es siempre los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importan sus derechos”.

Así mismo el mandatario salvadoreño considera que “son dos cosas distintas. Derechos Humanos son todos y las personas que no tienen sus derechos restringido son las personas honradas pero tienen derechos restringidos. No tienen derecho al voto, a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad porque cometieron un delito”.