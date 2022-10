“Son más importantes los derechos humanos de la gente honrada”: Nayib Bukele en acción; con este discurso la volvió a romper en una nueva intervención

Nayib Bukele, desde su cuenta de TikTok, volvió a convertirse en tendencia con una nueva intervención donde cuestionó la aplicación de los derechos humanos. El presidente de El Salvador considera que “son más importantes los derechos humanos de la gente honrada”.

“Creo que los derechos humanos si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y que ningún procurador a hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada”, señaló Bukele.

De igual forma agregó: “generalmente defienden, como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales, o de las ONG`s incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, que nadie dice que no los tienen. Pero porque el enfoque es siempre los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada nadie le importan sus derechos”.

“En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie nada. Pero de repente agarran a los criminales y hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí tiene derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Procuradora que también debe investigarse y reportarse porque sino no estamos hablado de derechos humanos si no de los derechos de los delincuentes”, agregó.

Así mismo el mandatario salvadoreño considera que “son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y las personas que no tienen sus derechos restringido son las personas honradas pero tienen derechos restringidos. No tienen derecho al voto, a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad porque cometieron un delito”.

También cuestionó a los organismo internacionales

Nayib Bukele también hizo una comparación sobre como operan los organismos internacionales de derechos humanos respecto a los privados de libertad de los países en vía de desarrollo.

“Si se pueden restringir tantos derechos fundamentales como el derecho a la vida como el caso de los países con pena de muerte, porque en los países pobres o en los países en vías de desarrollo están encima diciendo que los delincuentes deben tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población ahí sí todo el mundo se queda callado y ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. (...) Nuestra prioridad van a ser los derechos de la población honrada”, finalizó Bukele.