(VIDEO) Joselyn Sánchez llega a la Fiscalía para cambiar su versión y Elizabeth Otavalo espera que su libertad no se haya negociado con la Policía

La cadete Joselyn Sánchez se encuentra en la Fiscalía para cambiar su versión por el caso de María Belén Bernal. La única detenida ampliará su versión este 28 de octubre, desde las 10:00. Esposada y vestida con un pantalón negro, un suéter naranja y con mascarilla llegó la cadete acompañada de su abogado quien dijo que esperan que “queden establecidos los verdaderos hechos y circunstancias”.

Por su parte, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, espera que Joselyn diga la verdad, y que no sea un pacto con la Policía para obtener su libertad.

“Tengo el temor de que -como dicen las malas lenguas- hayan negociado la libertad de Joselyn, es decir, la Policía con Joselyn”.

“Qué pasó con los otros mandos, qué pasó con los que escucharon los gritos de María Belén, qué le ofrecieron a Joselyn (...) Si hasta este momento no ha hablado es porque tienen alguna estrategia y como llegaron sus nuevos abogados que tienen más conexiones, tendrán otros acuerdos más importantes”, dijo la madre de Bernal.

Joselyn Sánchez, cadete de la Policía procesada por el caso Bernal, cambiará nuevamente su versión en la Fiscalía. Elizabeth Otavalo, madre de Maria Belén Bernal, le pide que diga la verdad y que dé los nombres de quienes apoyaron a Germán Cáceres y no ayudaron a su hija. pic.twitter.com/3kubfo4szt

Luego de rendir su versión ampliada, en horas de la tarde se desarrollará la audiencia de apelación a la prisión preventiva y será su tercer intento por recuperar su libertad. La defensa de la cadete y su madre, Rosa Pilco, dijeron anteriormente que Sánchez fue presionada por sus superiores para dar la versión inicial ante la Fiscalía.

Mi hija se encuentra psicológicamente muy destruída. En toda historia hay dos versiones, pido que mi hija cuente su versión, pero libre sin atropello a su libertada (...) Ella apenas escuchó algo, no vio nada. Hay algunos superiores que sí lo hicieron y sin embargo no están encerrados, vieron y no están detenidos”

— Rosa Pilco en declaraciones anteriores