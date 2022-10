Cadete Joselyn Sánchez seguirán en prisión, negaron el habeas corpus

La Corte de Pichincha, después de la versión ampliada brindada por la cadete Joselyn Sánchez, decidió negar el pedido de habeas corpus y ratificó la prisión preventiva en su contra. En otras palabras, el Tribunal negó su pedido de defenderse en su libertad.

[ No solo Joselyn Sánchez, los ataques que ha venido enfrentando la madre de María Belén Bernal ]

El hecho se da después que la joven, quien es la principal testigo del femicidio perpetrado por el exteniente Germán Cáceres, haya cambiado su versión y tachado que no escuchó nada a pesar de estar en una habitación contigua en la Escuela Superior de Policía en Quito.

¿Qué dijo en su versión?

Llegué a la Escuela de Policía (ESP). Germán Cáceres se encontraba hablando por teléfono, espero unos 15 minutos hasta que el Tnte. Cáceres le indicó que ingrese. Subieron con dirección al Castillo Grayskull; llegaron a la habitación de Cáceres, él recibió una llamada telefónica, salió a contestar y volvió. Estuvo en la habitación aproximadamente 5 minutos. Él regreso y le dijo que se cambie a la habitación de a lado del Tnte. Tapia que estaba franco, porque su esposa iba a ir.

Se cambió de habitación, se acostó y él salió. A los pocos minutos escuchó que Cáceres habló con una mujer, supuse que era su esposa. La voz era de mujer, solo le dijo que por qué ESTABA TOMADO, me despedí de mi compañero Oswaldo Celi con quién estaba hablando por Whatsapp y me quedé dormida. NO ESCUCHÉ ABSOLUTAMENTE NADA MÁS”, dice en su ampliación de versión.

“El día siguiente a las 05:30., Volvió mi Tnte. Cáceres quien me hizo levantar porque tenía que cumplir mi servicio de guardia, me dirigí al pelotón femenino, me puse mi uniforme y forme a las 06:00 en la ESP, le volví a ver a mi Tnte. Cáceres a las 11:15 aproximadamente. Continué con mis actividades normales”, indicó la cadete.

“El día MARTES 13, me encontraba en mi aula y aproximadamente a las 8:15, me dirigí al dispensario médico, salí del dispensario médico y una de mis tenientes me llevó a la dirección, en la Dierese se encontraba dos cadetes de apellidos Sánchez junto con mi Capitán Arcos de la DINASED. Mi Capitán Arcos habló con las cadetes Sánchez y las mandó. Me dijo que me iba a llevar a una sala en la dirección para que de una entrevista. En la sala se encontraba mi Capitán Arcos y mi Coronel Barriga, di mi entrevista diciendo que NO ESCUCHÉ NI VI NADA PORQUE ESA ES LA VERDAD Y SALÍ, atrás mío salió mi Coronel Barriga, quién me metió a otra oficina en dónde nos encontrábamos solos los dos. Él mismo que me empezó a gritar, a decirme que debía decir que escuche gritos, pedidos de auxilios, porque si no lo decía, me iban a dar la baja de la ESP”, continuó la detenida.

“Yo me puse a llorar y le dije que la verdad era que yo no había visto ni escuchado nada y salí. En la tarde volví a dar mi entrevista con mi Capitán Arcos y la señora Fiscal que se encuentra a cargo del caso de Fraude Procesal dónde volví a reiterar que no escuché nada ni vi nada. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el personal de Criminalística me llevó a las habitaciones de mi teniente Cáceres para que la reconociera, salí de ahí y mi Capitán Arcos me dijo que me iba a llevar a la Fiscalía para que rindiera mi versión. Ya a la Fiscalía, me llevaron en una camioneta perteneciente a la ESP. EN TODO EL TRAYECTO DE LA ESP hasta la Fiscalía, mi Capitán Arcos venía diciéndome que TENGO QUE DECIR QUE YO VI CUANDO MI TENIENTE CACERES BAJABA POR LAS GRADAS ARRASTRANDO UN BULTO, QUE TENGO QUE DECIR QUE YO ESCUCHABA LOS GRITOS DE AUXILIO, porque sino me metía en problemas y me iban a dar la baja de la institución, yo sabía que eso no era verdad porque yo no había escuchado nada”, dice el extracto.