Lo que se sabe de Gabriela Sevilla, la mujer que habría fingido su embarazo: Su pareja reaccionó

La noche del miércoles 19 de octubre, Gabriela Sevilla, una mujer de 30 años, supuestamente estaba en “labor de parto” y tomó un taxi, luego no se supo de ella y la reportaron como desaparecida por 36 horas cuando apareció sin su bebé, “Martina”. Según las declaraciones de su familia, ella les avisó por WhatsApp que “rompió fuente”.

¿Qué pasa con Gabriela Sevilla? Estaba a punto de dar a luz y desapareció en un taxi pero las autoridades dicen que nunca estuvo embarazada (Twitter)

Y de acuerdo a la versión de Gabriela, el taxi la llevó rumbo a Villa María del Triunfo, donde tres sujetos la habrían maniatado y arrebatado a su bebé a quien no escuchó llorar. Sin embargo, luego de someterse a exámenes, Gabriela nunca estuvo embarazada.

“No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada. Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo”, comentó.

Declaraciones de la pareja de Gabriela Sevilla

En la declaración a la Fiscalía de Ramiro Gálvez, pareja de Gabriela, mencionó ciertos actos que parecen sospechosos.

A continuación parte de su declaración:

“Ella se encontraba en su último mes de gestación y se controlaba en la Clínica Internacional San Borja, pero nunca me mostró la historia o algún documento de su estado de gestación real, lo único que me mostró en una oportunidad fue un informe del Dr. Aristóteles..., en donde la fecha prevista del parto era el 28 de agosto del 2022 y un par de fotos de ecografía que se le hago llegar, pero por ese informe nace mi duda ya que la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 8 para el 9 de diciembre de 2021.

Discutí con mi conviviente a razón de la información que había obtenido de los diversos ginecólogos del tiempo gestacional de mi pareja, esto le comenté a los padres de ella, con la finalidad de no generar un shock emocional a ella teniendo en cuenta su ‘avanzado embarazo’, pero la madre de ella decidió hacerle oír mi explicación a través de una llamada telefónica, desencadenando una discusión verbal con mi conviviente”.

Una fuente de la Dirincri a La República también dijo que Gabriela y Ramiro no dormían juntos. “ Cuando Ramiro vino aquí a declarar a la Policía el jueves contó cómo era su relación con Gabriela . No dormían juntos, ella guardaba su distancia, no dejaba que le toque mucho la panza ”.

Además, que Ramiro se quebró en la diligencia al descubrir que no iba a tener una bebé. Se había dicho que una de las explicaciones era por un embarazo psicológico. Sin embargo, por la información revelada en el caso Gabriela Sevilla habría planeado todo.