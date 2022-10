¡No respetan ni el sueño! Despertaron a pasajero para robarle en El Oro

No hay hora, lugar o situación que evite que la delincuencia haga de las suyas. No existe un solo día donde no se viralicen denuncias o videos que demuestren como los asaltantes atentan contra el bienestar de los ciudadanos, lo que desencadena en un temor colectivo.

Este pasado viernes, en la ruta Pasaje -Cuenca, pasajeros de un transporte interprovincial fueron asaltados mientras viajaban. La mayoría de los ocupantes estaban incluso dormidos al momento del crimen.

Robo en transporte interprovincial Los sujetos se llevaron hasta la ropa.

La cámara de seguridad del automotor reveló cómo los delincuentes operaron. Cuatro sujetos se distribuyen en el pasillo del vehículo para someter a los pasajeros con armas de fuego.

Incluso, un señor que está en la primera fila estaba plácidamente dormido cuando uno de los atacantes le quita sus pertenecías y termina despertándolo para sustraerle su reloj y rebuscarle sus bolsillos.

Los ladrones no solo se llevaron celulares o relojes, también sustrajeron maletas y ropa que los ocupantes. El atraco tardó varios minutos, tiempo que les bastó para buscar incluso debajo de los asientos.