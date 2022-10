“Veo que hay falta del Estado”: esto dijo el comandante de Policía en Esmeraldas sobre el abandono que existe por parte de las autoridades en la provincia verde

El comandante de la Policía Nacional de Esmeraldas, Willie Calle, dio más detalles sobre la crisis de inseguridad que sofoca a la provincia verde. Sobre todo señaló que uno de los factores por lo que las bandas delictivas tienen legitimidad en la población es debido al abandono estatal que existe, ya que los grupos criminales cumplen el rol que deberían cumplir las autoridades.

“Veo que hay falta del Estado. Aquí en algunos lugares donde yo he conversado con los muchachitos. Estas organizaciones van y les dan juguetes en navidad, les dan regalos, les electrodomésticos. Entonces, les tienen en unos graffittis en unos posters como líderes. yo pienso que ahí debería ir el Estado, donde hay mucha pobreza en estos sectores, sobre todo en lo lugares de la orillas del río”, señaló el comandante en una entrevista para Notimundo.

De igual manera agregó: “ahí debería estar el MIDUVI, ya que está para hacer casas para los pobres. Ahí debería ir la empresa eléctrica con la luz. Deberían poner una canchita. Aquí la gente es bien ágil jugando fútbol, pero no tienen una cancha. Entonces yo hago un llamado a las autoridades”.

“Hacer una pared. Aquel joven que aún no se droga, que aún no está en nada malo, a él hay que atenderle y ahí debe estar el Estado. Y también a las otras personas porque es difícil rehabilitar un drogadicto. (...) Hay que hacer cosas inmediatas. El tema también de hacer los operativos. hay que desarmar la estructura, hay gente que organiza, que recluta, que financia , hay gente que tiene lideres en cada barrio, es por que hasta están mejor armados que nosotros”, indicó el gendarme.

“Nosotros no tenemos el control de cárcel aquí”

La autoridad encargada de la seguridad en esta zona del país también dio a conocer sobre la crisis carcelaria que también se vive en Esmeraldas. Los uniformados están limitados frente al poder de las bandas delictiva adentro del CPL.

“Nosotros no tenemos el control de cárcel aquí. Usted puede tener afuera tanques de guerra, tener 10 000 militares, policías. Pero el problema es adentro y hace nueve meses no se ha hecho una requisa aquí. No es tan fácil para hacer eso se necesita 800 policías aquí”, aseguró el comandante Calle.