EXCLUSIVA: “Les vamos a matar si siguen en el caso”: ¿Cómo fueron y desde cuándo recibieron amenazas los abogados de la familia de María Belén Bernal?

El Dr. Jesús López, quien de la mano del Dr. Galo Quiñónez representan la defensa del caso de María Belén Bernal, fue víctima de un atentado la mañana de este viernes 21 de octubre. A la altura de la Av. Luis Felipe Borja, junto al parque de la Alameda en Quito, un motorizado sin placas rompió una de las ventanas traseras del vehículo en donde se transportaba el abogado a su trabajo.

Frente a esto, Metro Ecuador se comunicó con los abogados y pudieron dar más detalles sobre cuándo iniciaron estas amenazas en contra de ellos. Además, las expresiones con las que han tratado de amedrentarlos para que no continuarán en el caso de su amiga y compañera María Belén Bernal, quien fue asesinada en manos de uniformado el pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional.

“Tanto mi persona como el abogado Dr. López, desde el inicio que viene siendo el 13 de septiembre, donde se dio la primera entrevista y se manifestó que el exministro Carrillo debería decir cómo son las cosas al interior de la Escuela Superior de Policía, recibimos amenazas . Cuando se pidió que los comandantes generales y los generales de la cúpula policial digan y nos ayuden a averiguar sobre la desaparición de María Belén Bernal, yo diría que se topó una llaga muy profunda en el ámbito policial” , aseguró el Dr. Quiñónez.

[ Lea también: “Pasaron de las amenazas a los hechos”: Abogado de la familia María Belén Bernal sufrió un atentado; esto es lo que se sabe ]

"Abogado de María Belén Bernal sufrió un atentado"./ Cortesía

¿Cómo sucedieron las amenazas?

El Dr. Jesús López indicó con más precisión cómo fueron y por qué medio empezaron las amenazas que sobrepasaron los límites y que hasta el momento, han decidido hacerlas públicas.

“A partir de ahí, nosotros hemos venido sufriendo pues, algunos tipos de insultos agravios por Whatsapp, incluido amenazas, llamadas de extorsión. Nos decían que no sigamos el caso de María Belén que no tenemos nada que hacer allí, que no molestemos a la Escuela Superior de la Policía, ni a los agentes de la misma”, señaló el abogado.

“Les vamos a matar si siguen en el caso de María Belén Bernal” — Defensa de María Belén Bernal

De igual manera el Dr. Quiñónez describió la manera en que se comunicaban con ellos: “Hij... les vamos a matar si siguen en el caso de María Belén Bernal. Nos han llamado de números extranjeros, hasta ese modo se dan. Nos han llamado a decir que no alejemos del caso, que nos estamos metiendo en terreno peligroso y que obviamente iban a buscar la forma de silenciarnos. Nosotros no hemos dado cabida ni daremos oído a esas cuestiones. Sin embargo, el día de hoy ya se están plasmando este tipo de amenazas. Ya se convirtieron en temas personales y físicos”.

"María Belén Bernal fue asesinada en el edificio de la Escuela de la Policía conocido como 'Castillo de Grayskull'"./ Metro Ecuador.

Además ambos aseguraron, que a pesar de lo que está sucediendo no van a “claudicar” hasta buscar la verdad en los hechos. “Es decir, nosotros comprendemos que la Escuela Superior de Policía tiene un renombre, comprendemos la institucionalidad. Pero sin embargo, ellos deberían ser, no solo ser quienes nos protejan, si no quienes nos ayuden a averiguar la verdad”.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo como trata de hacer la Policía. eso no debería ser signos de darnos amenazas o tratar de silenciarnos porque finalmente no lo van a lograr. Yo consideraría que la única manera que podrán silenciarnos es quitándonos la vida como a María Belén. Aún así hay personas atrás nuestro. Porque a María Belén Bernal no solo la representa Jesús López y Galo Quiñónez, nosotros tenemos un grupo de abogados que están atrás de nosotros. Somos la cara no más, pero el corazón lo ponemos todos”. — Defensa de María Belén Bernal

[ “Se demora 40 minutos en regresar”: el momento en que se presume que Germán Cáceres habría abandonado el cuerpo de María Belén Bernal en el Casitagua ]

¿Cómo han sido los acosos que han recibido?

A parte de las amenazas que se fueron en palabras, en esta mañana ya se evidenció la agresión por parte de algunos acosadores que los han estado hostigando a raíz de que tomaron el caso de Bernal.

"Varios uniformados estaban la noche del femicidio de María Belén Bernal en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía"./ captura de pantalla de Twitter.

“Físicamente en los vehículos nos han pasado golpeando los espejos, los vidrios, pateando las puertas, todos en motocicletas. Por ejemplo, en mi caso fue en dos ocasiones con dos motos sin placa. Si hay un vehículo sin placas, ¿quiénes pueden andar sin placas? Agentes encubiertos. Esa es mi consideración. Esa no es la ciudadanía normal, no es la delincuencia común, porque el delincuente finalmente te rompe el vidrio y te roba”, indicó el Dr. Quiñónez.

¿Temen por su vida los abogados de María Belén Bernal?

Para aclarar esta pregunta el Dr. Jesús López respondió lo siguiente: “Creo que más temeríamos el rendirnos porque realmente este tipo de amenazas van a seguir. Pero yo creo que debería ser la propia Fiscalía General del Estado quien hable con la Policía para evalúe este tipo de hechos, porque toda la ciudadanía nos merecemos respeto. Por eso le decimos que no vamos a claudicar hasta conseguir la verdad.