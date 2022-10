“Pasaron de las amenazas a los hechos”: Abogado de la familia María Belén Bernal sufrió un atentado; esto es lo que se sabe

La mañana de este viernes 21 de octubre, el Dr. Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, sufrió un atentado mientras se dirigía a sus actividades laborales. Mientras conducía por la Av. Luis Felipe Borja, junto al parque la Alameda, un motorizado encapuchado y sin placas se acercó hacía su vehículo y le rompió una de las ventanas traseras.

“En este momento acaba de pasar una motocicleta y me acaban de romper el vidrio de mi vehículo, justo estos instantes cuando me dirigía a mi trabajo”, señaló mientras grababa la ventana de los asientos traseros de la parte derecha de su vehículo.

De igual manera agregó en el tuit: “Pasaron de las amenazas a los hechos. Mientras me trasladaba a mi trabajo, un motociclista rompió el vidrio de mi vehículo. Pedí ayuda a policías del sector, me indicaron que no pueden hacer nada. Entiendan, no nos van a amedrentar en el femicidio de María Belén Bernal”.

[ Caso María Belén Bernal: ¿Por qué las autoridades especulaban que Germán Cáceres iba a aparecer muerto? ]

#AHORA | Pasaron de las amenazas a los hechos. Mientras me trasladaba a mi trabajo, un motociclista rompió el vidrio de mi vehículo. Pedí ayuda a policías del sector me indicaron que no pueden hacer nada. Entiendan, no nos van a amedrentar en el Femicidio de #MariaBelenBernal pic.twitter.com/RavruxnupG — Jesús Alberto López Cedeño (@AbJesusLopez) October 21, 2022

No es la primera vez que reciben amenazas

Tanto el Dr. Jesús López, como el Dr. Galo Quiñónez, defensa de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal habían comentado a Metro Ecuador que había recibidos reiteradas amenazas como actos de acoso, a raíz del caso de femicidio ocurrido el pasado 11 de septiembre en las inmediaciones de Escuela Superior de la Policía Nacional.

Motocicletas sin placa siguiéndolos, personas encapuchadas, mensajes y llamadas han sido varios de los actos que les ha tocado padecer a los abogados que buscan transparencia en el caso de quien en vida fue su amiga y compañera.

Sin embargo, lo juristas no ha querido hacerlo público hasta el día de hoy para evitar dar una imagen de verse amedrentado por el caso que van defender desde su palestra hasta que sepan la verdad de los hechos respecto al femicidio perpetrado por Germán Cáceres, teniente de la Policía Nacional.

[ “Se demora 40 minutos en regresar”: el momento en que se presume que Germán Cáceres habría abandonado el cuerpo de María Belén Bernal en el Casitagua ]