¡Más casos salen a la luz! Cadete denunció que en la Escuela Superior de Policía recibió castigo que le provocó desmayo

Desde el asesinato de María Belén Bernal han salido a la luz abusos perpetrados al interior de la Escuela Superior de Policía por parte de uniformados con rangos superiores. Recientemente, una cadete denunció que sufrió abuso sexual mientras estaba de guardia. Ahora, otra joven rompió el silencio sobre la tortura a la que fue sometida al punto que llegó a desmayarse.

La cadete M.A. (nombre protegido) ofreció una entrevista a TC Televisión para relatar que los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de abril de 2021. Su brigadier la obligó a permanecer varias horas bajo la lluvia, hasta el punto en que perdió el conocimiento de lo que sucedió después. Al sol de hoy, no recuerda nada.

“Me cambiaron de ropa, me desnudaron y me vistieron con prendas que no eran mías. Al día siguiente -estando medianamente bien- pregunté a varias personas de quién era la chompa y el pantalón que tenía”.

— Cadete en entrevista a TC.