Madre de María Belén Bernal suplica a la cadete Joselyn S. que diga la verdad sobre el femicidio de su hija: “Tienes madre, ayúdame”

Con una mirada de tristeza pero con respuestas coherentes y contundentes, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, sigue pidiendo justicia sobre el asesinato de su hija que sucedió hace 36 días. Incluso, hasta suplicó a la cadete Joselyn S., única detenida por el caso, que diga toda la verdad.

En una entrevista para el canal Unsion Tv de Cuenca, el periodista Wilmer Prado conversó por videollamada con Elizabeth Otavalo, para conocer su postura antes las nuevas revelaciones sobre el caso de femicidio de su hija.

Sobre la eliminación de los videos en la Escuela Superior de la Policía del pasado 11 de septiembre, Otavalo, dijo que son nueve horas de video o más que fueron borrados porque están tratando de que la ciudadanía no sepa qué pasó. “¿Quién lo borró? Es la Policía, por Dios. Simplemente porque no quieren que sepamos quien entró y salió, sobre todo los grandes peces y de quienes son esos vehículos que estaban esa noche”, indicó.

“Joselyn tú sabes la verdad”

Cuando el periodista le preguntó sobre qué espera sobre las futuras declaraciones de la cadete Joselyn S., ya que la única detenida ha solicitado ampliar su versión, alegando que ha sido presionada por altos mandos, Elizabeth dijo:

“Ella es pieza clave, ella sabe todo, por lo tanto ya es momento que diga la verdad y que no tenga miedo porque ella sabe que ya debe decir lo que pasó. Joselyn no se pudo haber quedado dormida o es que tal vez estuvo ahí implicada. Por favor Joselyn tienes madre, eres mujercita, ayúdame a saber la verdad de mi hija, tú lo sabes”. — dijo entre lágrimas la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo

Elizabeth Otavalo dice tener temor

Cuando se le preguntó si en algún momento ha llegado a sentir miedo ya que siente o presume quienes serían los culpables de femicidio, la madre de María Belén Bernal indicó que sí siente temor. “Me estoy enfrentando a una institución poderosa, quién no tuviera temor si todos vieron lo que le hicieron a mi hija. Entró a esa institución y nunca más salió y la encontramos vilmente asesinada en un cerro”, agregó.

Sin embargo, expresó que nadie le dirá lo que tiene que hacer porque seguirá luchando aunque le pongan todos los trolls del mundo. “No se imagina todo lo que me dicen, pero no me agoto leyendo. Lo único que necesito saber es por qué asesinaron a mi hija, por eso pido a la CIDH que me ayude y a toda la ciudadanía que no me dejen sola”, finalizó.