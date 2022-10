Carlos Vera: estos han sido los momentos más polémicos del periodista en lo que va de 2022

Carlos Vera pasó de ser un referente del periodismo en Ecuador a ser uno de los personajes más polémicos de la pantalla chica. Sus formas de confrontar a sus panelistas y las expresiones del mismo lo han puesto en el ojo del huracán a quien en un principio era visto como uno de los protagonista de los noticieros, como lo fue Alfredo Pinoargote y Alfonso Espinoza de lo Monteros. Su declive empezó a darse luego de que se tuviera varios conflictos con el gobierno del expresidente Rafael Correa, donde mucho periodistas fueron separados de su medios. Sin embargo, en este año ha vuelto a tomarse la pantalla, incluso desde las redes sociales.

En los nueve meses que va del año, Vera ha acumulado cuatro momentos donde se ha convertido en tendencia por el comportamiento con el que se lo ha visto actuando.

El primero sucedió el pasado 16 de abril de este año. El comunicador habría hecho público un video donde hacía un reclamo y pedido al exministro del Interior Patricio Carrillo, porque no le gustó el vehículo que el Estado le habría proporcionado para su seguridad. Solicitaba a al autoridad una unidad con aire acondicionado.

Carlos Vera

Quería un carro del Estado con aire acondicionado

“Señor ministro Carrillo, disculpe que lo moleste. Mire el armatoste que me dieron, señala mientras muestra cómo está la camioneta color blanca. “No quiero ningún vehículo de lujo 4x4, quiero un carro que funcione, que tenga aire acondicionado y que tenga radio”, señaló en el clip Vera.

Esto causó molestia entre los internautas por lo que las crticias salieron a flote. Frente a esto Vera respondió: “Protección ‘gratuita’ con Policía del Estado a mí? En parte; pagué 3 veces reparación de esa camioneta(por vía regular, tarda semanas. Cubro estadía y comida fuera de la ciudad. Cuando se les acaba ‘el cupo’, pongo gasolina. Y por la tropa y por la ‘institución’ he peleado como pocos”.

La parte que no entiendo es, ¿por qué debemos darle seguridad a Carlos Vera? ¿Qué ministerio, embajada, puesto jerárquico en el sector público ocupa?



Avisarán si le pusieron aire y radio. Porque con estos soles que hacen en la Perla, se me derrite Lord Farquaad. https://t.co/CLjWuTnZPf — Gia Badillo Taiano (@gia_badillo) April 15, 2022

Vera no va más en TC Televisión

Vía Twitter el periodista dio a conocer el pasado 25 de abril que su programa “Vera a su manera” no iba más a salir al aire. Mediante un video dio a conocer más detalles respecto a su decisión.

“El viernes pasado (22 de abril de 2022) Rafael Cuesta, Gerente General de esta canal, me notificó con la terminación unilateral prevista en nuestro contrato. Eso acaba la serie de ‘Vera a su manera’. Comprendo y respeto las razones arguídas, sobre todo en lo económico, pero no las comparto. No debo, sin embargo, complicar la extraordinario gestión de Rafael objetando o politicando”, dijo el presentador.

Carlos Vera se convierte tendencia por groserías a presidente de la Asamblea Nacional

El pasado 26 de julio, Carlos Vera invitó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para hablar sobre la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación; documento que ha causado rechazo por varios gremios de periodistas.

Vera cuestionó a Saquicela preguntándole lo siguiente: “¿Usted está de acuerdo con esas reformas?”, la respuesta del representante del legislativo fue “sí” lo que provocó la mala palabra e insulto del conductor del programa.

“Qué hijueputa, perdóname la expresión”, dijo Vera. “Por si acaso: disculpas”, complementó. Sin embargo, su nombre no se hizo esperar en las redes sociales por lo que se convirtió en tendencia por las críticas.

En entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Vera se da el lujo de utilizar estos términos.



¿No era uno de los que proponían la auto regulación de los medios? Queda claro para qué la necesitan pic.twitter.com/Gc6Hid8YNm — Emilio Domínguez Recalde (@EmilioJDom) July 25, 2022

Vera grita a colaborador: otra raya más para el periodista

El pasado domingo 10 de octubre, mientras mantenía una entrevista con un periodista del medio Expreso respecto a la alcaldía de Guayaquil, Carlos Vera perdió el control y levantó la voz a uno de sus colaboradores.

“Despacio un ratito. Tu Alonso, despiértate chucha. Ok. Ya basta de huevadas en el programa. Basta de huevadas en el programa. Ok. Basta. Si me ponen a mí, me tiene que abrir el audio a mí. ¿Qué carajos se creen ustedes? Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen, no me jodan”, le dijo a Alonso Lara, quien aseguró que no recibió disculpas por parte del periodista y renunció a su puesto de trabajo.