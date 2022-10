“A todos los que sufren por el video de Carlos Vera”: así defendió Ronald Farina al periodista que gritó a uno de sus colaboradores y cuestionó a quienes lo criticaron

Carlos Vera se convirtió en tendencia raíz de que un video donde él aparece gritando a uno de sus colaboradores se viralizó y puso en el ojo del huracán al periodista que recibió múltiples críticas. Incluso varios internautas se solidarizaron con Alfonso Lara, trabajador que recibió el fuerte reclamo, por lo que su nombre se convirtió en tendencia. Sin embargo, hubo personalidades como Ronald Farina que respaldó al comunicador.

“A todos los que sufren por el video de Carlos Verá, hagan memoria angelitos, ¿Nunca han puteado, insultado a un colaborador/compañero/amigo/familiar que no lo merecía?”, señaló el reconocido presentador de televisión vía Twitter.

Así mismo agregó: “O solo porque él es conocido y ustedes no, ¿Creen que sus cagadas son justificadas? Cuanta doble moral, compañeritos. (...) No es televisión nacional, según entiendo es programa digital, y no justifico pero tampoco me sale sangre de los oídos”.

A todos los que sufren por el video de Carlos Verá, hagan memoria angelitos, nunca han puteado, insultado a un colaborador/compañero/amigo/familiar que no lo merecía? O solo porque él es conocido y Uds no, creen que sus cagadas son justificadas?

Cuanta doble moral, compañeritos — Ronald Farina (@RonaldFarina) October 13, 2022

Su hijo, Carlos Andrés Vera, también lo defendió

A raíz de la polémica que sucedió con Carlos Vera, otro de los personajes que es conocido en la red social del pajarito azul es su hijo, quien expresó lo siguiente:

“Soy muy crítico con mi viejo, pero casa adentro. Hemos tenido diferencias que nos han distanciado por años. Hoy nos llevamos muy bien y espero que así continuemos”, escribió Andrés vía Twitter.

De igual forma dijo. “No esperen de mí escarnio público a quien amo. Yo soy su hijo, no su audiencia y mucho menos su enemigo. (...) Él ha escrito y seguirá escribiendo hasta su partida, historia en la TV. La coyuntura siempre destaca los errores y los exabruptos. Pero la historia, destaca el legado”.

“Y Carlos Vera dejará un legado que por mucho que sus detractores pataleen, trasciende todos sus reveses”, finalizó en el hilo el hijo del conocido periodista y comunicador.

